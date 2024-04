Un fracaso llamado Ministerio de la Igualdad

Un mes después, se anunció la llegada al viceministerio de la Diversidad de Juan Carlos Florián Silva, líder del movimiento social LGBTIQ, con experiencia en temas de salud y comunidad. Pero luego vino el escándalo al conocerse que había sido actor porno en Francia. Desde entonces, Florián espera la oficialización de su posesión como viceministro, la cual no ha ocurrido.

La semana anterior se conoció que las dos viceministras Múnera y Gómez renunciaron a sus cargos, sin que se hayan hecho públicas sus razones. Así que con estas renuncias y la no oficialización del nombramiento de Florián, el ministerio se quedaba con un viceministro de los cinco que necesita.

Pero además de llenar poco a poco las más de 700 vacantes, y de, por supuesto, tener que pagar sus sueldos, no se conoce una gestión coordinada o una gran acción de este ministerio.

Para no caer en la réplica de artículos de prensa que dan cuenta de la no ejecución de este ministerio, le pedí a la oficina de prensa de la entidad documentos o cifras que pudiera mostrar sus ejecuciones. La respuesta fue contundente: no hay.