Vergüenza nacional

Se siente el impacto de los ‘premios’, posiblemente conectados con el silencio de algunos personajes que son asignados a cargos públicos, así como la feria de nombramientos que generan burocracia y cero eficiencia en el aparato estatal, lo mismo que la posible revancha ideológica que le pone un palo en la rueda a determinados proyectos para castigar ciudades o regiones donde los progres y el Pacto no lograron los réditos políticos en las pasadas elecciones.

La corrupción engendrada por la ideología izquierdista hace que los colombianos de bien sientan vergüenza ante el mundo entero, especialmente cuando, por oscuros intereses, se ‘recompensa’ a personajes ampliamente cuestionados, no solo por su comportamiento sino por los secretos que guardan, como es el caso de los 15.000 millones que dice el fulano haber conseguido para la campaña y que, parece, no entraron a la misma, o por su confesada adicción a las drogas. ¿Qué se buscará con el nombramiento de este alfil en Roma? A todas luces se observa que no es la persona pulcra requerida para que nos represente en el exterior.