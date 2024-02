Y ahora en el Dapre

La realidad es que la Colombia en la que hoy vivimos es una Colombia de cafres, como lo afirmó Darío Echandía hace más de 60 años. Una en la que nos quieren hacer creer que el camino fácil es el adecuado, que el fin justifica los medios, que se puede pisotear al que tiene menos con tal de cumplir un objetivo. Causa gran impotencia como ciudadanos, saber que ese es el desgobierno que tenemos, pero no por eso debemos caer en la desolación y bajar la guardia, al revés, estamos obligados a denunciar y exigir que no sigan pasando por encima de nosotros y de lo que es correcto. Basta de burlas y de humillaciones hacia los colombianos. Recordemos que la mitad del país votó en contra de este gobierno y muchos de los que sí votaron por el hoy están arrepentidos y así lo demuestra la última encuesta del 19 de febrero en el que solo tiene un 35 % de aprobación y que seguramente seguirá disminuyendo. Es momento de que como ciudadanos manifestemos nuestro descontento de manera pacífica y respetuosa, pues si no lo hacemos seguirán pisoteándonos a nosotros y a nuestros principios y valores.