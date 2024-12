¿Asumen las empresas prácticas ambientales y socialmente responsables porque son exitosas financieramente, o se vuelven financieramente exitosas porque son socialmente responsables? Esta es una pregunta a la cual muchos de nosotros quisiéramos tener una respuesta con evidencias contundentes. No obstante, si podemos afirmar con certeza que el desempeño financiero depende, también, de variables no financieras. Tanto la RSE como la sostenibilidad corporativa implican consideraciones de riesgos no financieros (sociales y ambientales) con implicaciones eventualmente financieras; como también oportunidades de mercado y reputación derivadas de ventajas competitivas (asociadas a desempeño social y ambiental) eventualmente explotables financieramente.

Pero, ¿qué diferencia a la RSE de la sostenibilidad corporativa? Para Olga Patricia Castaño, vice-presidenta de Estrategia de Interconexión Eléctrica S.A. (ISA), explica que un componente diferenciador entre ambos es el énfasis en “la vigencia corporativa a largo plazo” que tiene la sostenibilidad corporativa.

Pratima Bansal, profesora de estrategia del Ivey Business School en Canadá y directora de la red de empresas por la sostenibilidad, y el investigador Hee-Chan Song, en el año 2017 publicaron un estudio centrado en encontrar las diferencias entre la sostenibilidad corporativa y la RSE en la literatura académica. Bansal y Song encontraron que la investigación en RSE se ha inclinado a estudiar la moralidad de los negocios, mientras que la sostenibilidad asume una perspectiva de sistemas considerando los límites para poder crecer.

De manera complementaria, podemos decir que la RSE implica acciones voluntarias (más allá de lo requerido por la ley) en las cuales se asume un compromiso y una gestión de los grupos de interés en aspectos sociales y ambientales. Mientras que el desarrollo sostenible corporativo supone, en palabras de la profesora Basal, contar con tres condiciones: (i) integridad ambiental, (ii) prosperidad económica, y (iii) equidad social.

Podemos decir, también, que la RSE tiene un enfoque en el comportamiento pasado y la reputación y el cumplimiento (compliance) presente, mientras que la sostenibilidad corporativa mira hacia las oportunidades (y limitaciones) de crecimiento a futuro, y por ende se ubica en el corazón de la estrategia corporativa.