Algunas de sus frases son todavía hoy utilizadas en el ecosistema de emprendimiento porque contienen sabiduría que no pasa de moda. Aquí están los 10 mandamientos a los que Henry Ford atribuye su éxito.

1. "Si piensas que lo puedes hacer, o que no lo puedes hacer, en ambos casos estás en lo correcto".

El primer obstáculo, y tal vez el más difícil de superar, es la autocrítica, es decir los miedos, lo que se cree que se puede lograr y lo que no. Según Ford, si se empieza a creer que algo se puede lograr, esto empieza a ser una realidad.

2. "Quien deja de aprender es un anciano, sin importar si tiene veinte u ochenta. Quien sigue aprendiendo se mantiene joven".

El éxito depende mucho de la habilidad que tiene una persona para aprender, para amaestrar una actividad. Es por esta razón que no se debe dejar de aprender, especialmente cuando se es emprendedor. Este vive en un mundo de incertidumbres, en el que el conocimiento puede incrementar las probabilidades de éxito.

3. "El fracaso es la oportunidad de hacerlo otra vez de una manera más inteligente".

Los emprendedores deben entender que la palabra ‘fracaso‘ no es negativa. El fracaso es una oportunidad para crecer, para hacer las cosas más rápido, más eficientes, mejores. Quien entiende esta realidad, empieza a ser realmente exitoso porque nada lo detendrá.

4. "No puedes construir una reputación basada en algo que no has hecho y esperas hacer".

Lo que vale es la ejecución. Muchas veces, los emprendedores se enamoran de ideas que nunca llevan a cabo e inclusive se pasan de competencia en competencia compartiéndola sin llevarla a la realidad. Lo que vale es la empresa que se construye, no la empresa con la que se sueña.

5. "No busques culpables, encuentra soluciones; cualquiera puede quejarse".

A la velocidad que crece una start-up no se debe desperdiciar el tiempo en analizar quién es el culpable de cada problema que este enfrenta, se debe pensar en soluciones rápidas y certeras. Esto permitirá que la compañía avance mucho más rápido. Se debe tener presente que esto es especialmente importante cuando se genera conflicto entre socios.

6. "Las personas eficientes avanzan mientras el resto pierde el tiempo".

Hoy, con las redes sociales y los correos electrónicos, esta frase cobra más poder que nunca. Son muchos los que malgastan sus días respondiendo correos o mirando la vida ajena en las redes sociales. Estas actividades tienden a ser reactivas en vez de productivas, haciendo que los emprendedores desperdicien el tiempo y todo les tome el doble de lo que debería.

7. "Cuando todo vaya en tu contra, recuerda que el avión despega contra el viento".

Los emprendedores que trabajan en proyectos de innovación deben tener presente que están buscando cambiar una industria. Esto significa que muchas veces van a encontrar resistencia de todo tipo, ya sea proveniente de los clientes, de los colegas, del sector público, de los proveedores. Esto no los puede desanimar; al contrario, debe ser un recordatorio de que están cerca de lograr algo de gran impacto.

8. "Calidad significa hacer las cosas bien cuando nadie te está viendo".

A pesar de que el enfoque de Ford era masificar el carro, su calidad nunca bajó. Ford sabía que los excelentes productos son los que crean embajadores de marca y los embajadores de marca, ventas constantes.

9. "Nada es difícil si se divide en pequeños trabajos".

Cuando una tarea es compleja y se mira como un todo, los seres humanos tienden a darse por vencidos antes de tiempo. Por ejemplo, si un maratón no se entrenara para mantener un ritmo constante, el atleta se daría por vencido antes de terminar. De la misma manera, emprender se debe dividir en pequeñas metas para lograr llegar a la visión de la compañía.

10. "Si les hubiera preguntado a las personas qué querían, me hubieran dicho que caballos más rápidos".

A los clientes se les debe involucrar en el proceso de creación del producto como fuente de inspiración, más no como responsables de generar un producto novedoso. Los responsables del proceso de innovación son los emprendedores.