Los papeles de Austin: una visita al archivo de Gabriel García Márquez

Nos guste o no, García Márquez es desde hace mucho tiempo patrimonio de todos los lectores del mundo. Así, la llegada de sus documentos a uno de los repositorios más importantes de la literatura universal solo confirmó el nivel de su trabajo, y no fue un “segundo exilio”, como tituló un diario nacional, ni simplemente otra expropiación de los mismos gringos que saquearon Macondo.

Desde antes de la muerte del escritor, la familia García Barcha había iniciado las gestiones para buscar el mejor lugar para guardar los papeles acumulados en más de medio siglo de trabajo, cuidadosamente ordenados por su esposa Mercedes Barcha, especialmente desde que se asentaron en México tras años de errar por el mundo. Por recomendación de Edith Grossman, traductora de varias de sus obras al inglés, su hijo Rodrigo pidió ayuda a Glenn Horowitz, uno de los agentes de archivos literarios más importantes del mundo. “La familia entendía que, dado el reconocimiento global que su trabajo había conseguido, no faltarían interesados en sus papeles”, dice Horowitz, quien también ha negociado archivos de artistas como Lenny Bruce, Vladimir Nabokov y Bob Dylan. El lugar ideal pareció desde un principio el Centro Harry Ransom. “Ya había hecho otros negocios con la Universidad de Texas durante varios años y conocía de su interés en colecciones de importancia mundial, así como en los estudios sobre América Latina. La compatibilidad me pareció ideal”.

Un panteón literario

El archivo en internet

La apuesta digital del Centro Ransom incluyó la consecución de un estímulo del Council on Library and Information Resources de más de cien mil dólares para digitalizar y mostrar en línea más de 27.000 páginas del archivo. Esto incluye algunas fotografías, pasaportes, álbumes de recortes de prensa, cuadernos de notas y, lo más importante, los borradores de sus novelas con tachaduras, comentarios superpuestos y hasta dibujos de flores amarillas en los márgenes.

Sin embargo, mientras que en el costado occidental de la Universidad de Texas se convierte en estatua reverenciada y todavía muy vendedora, en el costado oriental del campus, en la biblioteca y centro de estudios latinoamericanos Llilas Benson, García Márquez –como otros escritores del boom de los años sesenta– ya no es un objeto de investigación apetecido. No hay un profesor o profesora en la Universidad de Texas que se especialice en la obra del colombiano, y no encontré un solo estudiante de posgrado en el Departamento de Español que estuviera trabajando con García Márquez como tema de indagación para su tesis. “Los estudios literarios en Estados Unidos ya no se centran en el trabajo de escritores individuales”, explica la profesora de literatura Gabriela Polit. “Son más importantes los temas transversales de investigación”.