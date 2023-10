Alarma: el choque entre Colombia e Israel golpea gravemente a las Fuerzas Militares y es una amenaza para la seguridad nacional del país; estas son las razones

Marta Lucía Ramírez, exvicepresidenta, excanciller y exministra de Defensa, le dijo a SEMANA: “Para el futuro de nuestras Fuerzas Militares y de Policía, la pérdida de esta cooperación, sin duda, va a tener un impacto muy negativo cuando precisamente Colombia está sufriendo el desafío, otra vez, de enfrentar no solo a los grupos terroristas de siempre, sino también a los grupúsculos que se han venido organizando en torno a los distintos clanes relacionados con el narcotráfico”.

“Israel fue uno de los pocos Estados que, en la época más álgida del terrorismo, le dio cooperación militar y en materia de seguridad a Colombia. Infortunadamente, esta escalada de trinos del presidente Gustavo Petro está poniendo en riesgo la totalidad de la cooperación hacia nuestro país, no solo por parte de Israel, sino por parte de otros Estados muy amigos de Israel que también se la jugaron a favor del Estado y del pueblo colombiano”, agregó la exvicepresidenta. “Israel tiene una ventaja estratégica enorme frente a otros países y, a fin de cuentas, el presidente de los colombianos debe cuidar y fortalecer esas relaciones internacionales con aquellos países que han sido nuestros amigos”, señaló.

“Sí se va a ver afectado el tema de defensa y seguridad en Colombia, ahora, con el agravante de que Israel es socio aliado de los otros cuatro países que son nuestros principales aliados en materia de defensa y seguridad: Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, que casualmente han sido los países que han mostrado mayor apoyo y respaldo irrestricto a la posición israelí, entonces no vaya a ser que esto vaya a trascender y que vaya a tener otras implicaciones, ojalá se quede en el campo Israel-Colombia, y ojalá Israel no aproveche sus relaciones y de su peso político para aumentar la presión sobre Colombia”.

El general (r ) Eduardo Zapateiro, excomandante del Ejército, señaló: “Son gravísimos e irresponsables esos trinos de Petro. En Medio Oriente tenemos desde 1982 el Batallón de Infantería No. 3 Colombia, cumpliendo una misión importantísima en la Fuerza Multinacional de Observación. Ser observadores de esta misión de paz entre el Estado de Israel y la República de Egipto nos ha permitido ser una Nación visible y comprometida en la paz del mundo, históricamente. Mi recomendación, como colombiano y General de la República de Colombia, es que quien hoy lidera los destinos de nuestro país se preocupe primero por ponerse al frente de los problemas sensibles que nos agobian como nación. La seguridad interna de Colombia es hoy la prioridad de los nacionales, sin dejar de lado que nos preocupa la situación que hoy se vive en Oriente Medio. La prudencia nos hará grandes. Así que seamos prudentes ante el dolor mundial que hoy se vive y no sembremos más odio, porque esa no ha sido nuestra postura diplomática como Estado soberano y libre”.