Alcalde de Cajamarca, Tolima, sigue sin pagarles a los funcionarios. Las familias no tienen con qué comer ni cómo celebrar la Navidad

El pasado 4 de diciembre SEMANA contó que en el municipio de Cajamarca (Tolima) se estaba presentando una situación económica porque el alcalde Julio Roberto Vargas les manifestó a los funcionarios de planta, y algunos contratistas, que no había plata para pagarles sus salarios y honorarios.

Luz Marina Cañón, una funcionaria que lleva más de 30 años en la alcaldía de Cajamarca, contó que el alcalde los citó a una reunión para decirles que no había plata para pagarles, incluso, las primas que deben cancelarse en este mes de diciembre. “No nos pagan y estamos muy mal. Nos dicen que no nos pagan, pero el rubro de empleados de planta no se puede tocar”, dice la funcionaria.