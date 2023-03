Alfonso Prada habló de frente sobre los abogados que según Nicolás Petro iba a meter en los cupos que le dio el ministro, ¿qué dijo?

El ministro del interior no guardó silencio y mencionó una convocatoria de abogados que abrió esa entidad del Gobierno nacional.

Uno de los temas clave dentro del escándalo que reveló SEMANA en exclusiva con un paquete de pruebas sobre supuestos hechos de corrupción de Nicolás Petro hijo del presidente Gustavo Petro, tiene que ver con unos cupos que salpican al ministro del Interior Alfonso Prada.

Lo cual se evidenció en un chat dentro de una conversación entre Day Vásquez y Nicolás Petro, allí Petro hizo mención a unos abogados que iba a poner en unos cupos que le había dado Prada, situación que respondido de frente el alto funcionario del Gobierno nacional en una declaración que dio en la Casa de Nariño.

"Aclaro que los dineros en cuestión no tienen procedencia ni de la mafia, ni de la corrupción ni de ninguna actividad ilícita, eso lo corroboraré ante la justicia, como corresponde", señaló el hijo del presidente.

Prada, reconoció que se abrió una convocatoria para contratar 30 abogados en el Ministerio del Interior, proceso que según el funcionario contó con transparencia, en el cual se vincularon con la entidad 20 abogados.

“Si uno mira el chat que se hace mención, habla de unos supuestos abogados que podría contratar el Ministerio del Interior, yo quiero decir que nosotros abrimos un proceso para contratar 30 abogados que se hizo por medio de redes sociales”, sostuvo Prada.

Alfonso Prada

Y agregó Prada: “No creo que ninguna de esas personas (abogados) provenga de una recomendación de nadie, porque se hicieron públicamente por medio de las redes, si alguien presentó una hoja de vida lo hizo a través de nuestras redes del Ministerio del Interior y someterse exclusivamente al procedimiento de las medidas que tenemos en recursos humanos”.

Day Vásquez, exesposa de Nicolás Petro y su nueva pareja Laura Ojeda Estupiñán

“En esas pruebas, nadie puede, nadie puede violentar en el Estado colombiano y en este Gobierno tampoco, ninguno de los ministros mencionados tiene la posibilidad de haber hecho cualquier ilegalidad al rededor de ello porque hay una regulación”, subrayó Prada.

Polémica palabra “cupos” de Nicolás Petro

Cupos. Así le llamaba Nicolás Petro a los puestos que el ministro del Interior, Alfonso Prada, le daba a sus recomendados. El hijo del presidente, en ocasiones, ni siquiera tenía con quien llenar esos espacios, que según Day Vásquez, su ex esposa lo iban a meter en líos. En las decenas de chats que tiene SEMANA, la pareja habla de cómo lograr llenar esos espacios. Y la verdad, es que no hay una fila enorme detrás de estos, sino que deben pensar quién podría estar allí en su nombre. “No se me viene nadie a la mente”, le dice Day ante la insistencia de su esposo.

Las conversaciones son de esta índole:

Nicolás Petro: ¿Tienes a algún abogado que quieras ayudar?

Nicolás Petro: Eso sí, se tendría que venir para acá.

Nicolás Petro: Prada me dio unos cupos.

"Nicolás me dijo que me iba a meter en problemas y que lo podían matar a él y me podían matar a mí", dice Day Vásquez.

Nicolás Petro: Me dio 10 cupos.

Nicolás Petro: 3 los voy a dar para Ciénaga, uno para ayudar a mi mamá, uno para ti y 5 para el tema político de Barranquilla.

Nicolás Petro: Amor, el abogado, ya me están pidiendo eso.

Day Vásquez: Es que no sé quién.

Day Vásquez aseguró, en entrevista con SEMANA, que le informó personalmente al presidente Gustavo Petro sobre las andanzas de su hijo, Nicolás Petro.

Day Vásquez: No se me viene nadie a la mente.

Day Vásquez: La única es Laura.

Nicolás Petro: Amor, al que sea.

. - Foto: Fotomontaje SEMANA

Nicolás Petro: No importa, para no perder el espacio.

Day Vásquez: Ya le dije a ella.

Nicolás Petro: Ya Máximo me va a enviar 5, tengo 3 de Ciénaga, el de mi mamá que es el marido de mi prima Sibila, y el tuyo que sería Laura.

Búnker de la Fiscalía General de la Nación

Otros chats dejan ver que Nicolás ni siquiera sabía que puestos estaba pidiendo. “¿Qué los van a poner hacer? No sé”, le dice él a Day. En todo caso, el joven diputado busca hojas de vida de abogados para llenar unas vacantes. Hasta las tías de amigas clasifican para ser postuladas por el hijo del primer mandatario.

Nicolás Petro: Necesito la hoja de vida.

Day Vásquez: También está una tía de Maira.

Nicolás Petro: ???

Day Vásquez: Que es abogada.

Nicolás Petro: Tú decides, amor.

Nicolás Petro: Entre el Ministerio del Interior y la Defensoría del Pueblo.

Nicolás Petro: ¿Qué los van a poner hacer? No sé.

Day Vásquez: Bueno.

Day Vásquez: hoja de vida laura 2022 (1) (1) (1).pdf •

Nicolás Petro: Bueno, hoy envío eso, debe estar pendiente cuando la llamen.

Day Vásquez: Bueno.

Nicolás Petro: A la tía de Mayra la metemos en la Supernotariado y Registro, que estoy seguro de que ahí me van a pedir más abogados.

Day Vásquez y Nicolás Petro se casaron en 2019 y desde octubre de 2022 empezaron los rumores de su separación.

En varios chats, Day le deja claro que a ella no le gustan esas vueltas. “Deja de reunirte con ministros y demás (…). Párale a eso, le van a mandar una carta a tu papá (…) te falta mucho por aprender”. Esta fue la advertencia que le lanzó Day Vásquez a Nicolás Petro cuando aún eran esposos. En los miles de chats de la expareja entre mayo de 2021 y enero de 2023, aparecen múltiples y comprometedores registros de reuniones del diputado Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, con ministros, directores de departamentos, gobernadores y políticos, buscando presuntamente beneficios particulares, en especial contratos.

Sabían que eso podría ser un dolor de cabeza, y así quedó registrado en un diálogo del 30 de septiembre del año pasado.

Day Vásquez: Deja de reunirte con ministros y demás.

Day Vásquez: Párale a eso.

Day Vásquez: Le van a mandar una carta a tu papá.

Nicolás Petro: Ajá, amor.

Nicolás Petro: Sí, ya no llevo a Máximo a ninguna reunión.

Day Vásquez: Bueno.

Day Vásquez: Mira que te lo estoy diciendo hoy.

Day Vásquez: Después no digas que no te advertí.

Day Vásquez: Yo cumplo con decirte.

Day Vásquez: No diré nada más.

Nicolás Petro: No entiendo, entonces qué quieres que haga yo.

Nicolás Petro: Cómo crees que vamos a pagar esta casa.

Day Vásquez: Solo te estoy diciendo que te cuides.

Day Vásquez: No hables de puestos.

Day Vásquez: De plata.

Nicolás Petro: Yo no hablo de eso.

El hijo mayor del presidente llegaba a muchas entidades, en ocasiones lo hacía solo, en otras, acompañado de personas con intereses, e incluso, según señaló Vásquez, en representación y alianza con políticos cuestionados, como el excongresista condenado por corrupción Musa Besaile, con quien supuestamente aterrizaron en el Sena.

Nicolás Petro generó polémica a comienzos de año al filtrarse una foto en la que aparece con Musa Abraham Besaile, hijo del exsenador de La U condenado por parapolítica Musa Besaile.

Así lo dijo Day Vásquez en la entrevista con SEMANA, en la que habló de la polémica foto que se hizo pública de Nicolás Petro con el hijo de Musa Besaile y reveló los intereses en la institución de educación técnica. “Sí. De hecho, a él le entregaron el Sena de Córdoba, y pusieron a alguien muy cercano a Musa de director. Por eso la cercanía con Musa y todo este tema en Córdoba. Mire que estuvieron en la finca de Musa y estuvieron más de una vez. Que no diga ahora Nicolás que se estaban conociendo, que es amigo del hijo hace muchos años, porque eso es falso, totalmente falso. Yo conozco a todos los amigos de Nicolás. Eso es falso”, dijo en la entrevista y los chats así lo confirman.