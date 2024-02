Atención: Armando Benedetti ya es embajador de Colombia ante la FAO; este jueves se posesionó: “Agradezco al presidente Gustavo Petro su designación”

Al fin y al cabo, es una embajada que no tiene oficina, según le informaron al barranquillero desde la Cancillería de Colombia.

“Agradezco al presidente Gustavo Petro su designación como Embajador de Colombia ante la FAO. La alimentación, la reforma agraria y la agricultura son temas fundamentales en las políticas del Gobierno que no admiten esfuerzos menores y que imponen grandes retos”, dijo Benedetti minutos después de su juramento.

La posesión del exembajador de Colombia en Venezuela genera ruido entre distintos sectores políticos porque el exsenador fue clave durante la campaña de Gustavo Petro y conoce los verdaderos secretos de la financiación. Sin embargo, ha guardado silencio y no ha declarado ante las autoridades.

No obstante, algunas fuentes de la Cancillería le dijeron a SEMANA que él ya lo había cursado cuando ofició como embajador en Venezuela.

Sobre el nombramiento de Benedetti pesan algunos cuestionamientos por parte del Sindicato de la Cancillería que considera que no cumple los requisitos porque no hace parte de la carrera diplomática y,además, no habla un segundo idioma.