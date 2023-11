Congreso estudia proyecto para reconocer los derechos menstruales: buscan eliminar el IVA para productos de higiene

Que se hable de “personas menstruantes” es un paso en la inclusión de las diferentes perspectivas de género, teniendo en cuenta que hay personas no binarias, transexuales o quienes no se identifican dentro de la categoría de “mujer” que pueden tener un periodo menstrual por sus condiciones biológicas .

Política pública para personas menstruantes

Se estima que en Colombia 435.257 ciudadanos no pudieron acceder a elementos de higiene menstrual que necesitaban, de los que el 92 % estaba entre los 25 y los 54 años. No todos los ciudadanos o ciudadanas que menstrúan tienen la capacidad económica de comprar implementos de higiene, por lo que 60.000 de esos tuvieron que usar telas, trapos, ropa vieja, calcetines o algún tipo de papel (como papel higiénico o servilletas) durante su ciclo porque no tenían cómo comprar toallas.