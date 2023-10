Corte Interamericana de Derechos Humanos sesionará desde Colombia en octubre: estos son los casos que estudiará

Ese tribunal, al que también se le conoce como Corte IDH , llega nuevamente al país como parte de su 162 Periodo Ordinario de Sesiones . Estas tendrán lugar en el Palacio de San Carlos, sede de la Cancillería , y todos los casos que se analizarán durante su paso de una semana por la capital colombiana corresponden a litigios que comprometen a otros Estados, no a la nación anfitriona.

La agenda de la Corte IDH en Colombia

Posteriormente, el jueves 12 se adelantará la audiencia pública del Caso Leite de Souza y otros Vs. Brasil. Todos los procesos que se estudiarán corresponden a litigios de terceros países ya que la Corte IDH no acostumbra estudiar los casos de un Estado en particular en su propio territorio como un mecanismo para garantizar la imparcialidad.