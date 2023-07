Educación superior y servicios públicos: los primeros detalles que se conocen de las nuevas reformas del Gobierno Petro

¿Dónde está el borrador?

En treinta años de existencia, la Ley 30 de 1992, que regula la educación superior en el país, no ha sido reformada, pese a los intentos. Se trata de una norma construida en tiempos en los que no se tenía en cuenta la tecnología, la adversidad económica o la creciente demanda del servicio.

“No sabemos qué presentará el Gobierno. Solo han recogido peticiones y opiniones, pero no nos han contado nada en reuniones. Un observatorio alerta que se quiere plantear la reforma a la Ley 30 con base en los cupos. No podemos hablar de ampliación sin saldar el déficit histórico”, dijo María José Castañeda, secretaria general de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de Educación Superior, en diálogo con este medio .

¿Mínimo vital de servicios públicos?

“Venimos trabajando de la mano. Hemos tenido varias citas con el superintendente Dagoberto Quiroga para llegar a puntos de encuentro. El primero es que esto no va a ser un salto al vacío, esto no es terminar la ley y empezar con una nueva. Es dejar lo bueno y actualizar lo que requiere ser actualizado. En Andesco estamos revisando la ley, artículo por artículo. Ahí vamos a ir llegando a acuerdos. El 31 de julio tenemos una reunión muy importante con el superintendente para revisar los aportes de cada lado”, manifestó el líder gremial.

“Estamos en concertación. No es borrón y cuenta nueva. Se mantiene la CRA y la CREG como algo muy importante. Que los mínimos vitales van a ser financiados por el Estado, que no van a ser a costas de los usuarios o de las empresas. También miramos la importancia de las comunidades para que participen, clarificando que no es que de la noche a la mañana se vuelvan técnicas y tengan la capacidad financiera. Tengo que decir algo claro, no se tendrá lista la ley hasta que no se termine este proceso”, informó Sánchez a este medio.