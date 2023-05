Este lunes, a las 2:30 de la tarde, el fiscal Francisco Barbosa se reunirá con la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial y todos los presidentes de las altas cortes, luego del choque público que sostuvo con el presidente Gustavo Petro y que se originó cuando el mandatario dijo que era el jefe de la Fiscalía.

Al encuentro asistirán los presidentes de las cortes Suprema, Constitucional y del Consejo de Estado. Allí, el fiscal Barbosa explicará todo lo que ocurrió con el presidente Petro.

La tormenta se desató cuando el mandatario dijo que él, como jefe de Estado, era también el jefe del fiscal general de la Nación.

“El fiscal olvida una cosa y que la Constitución ordena. Yo soy el jefe de Estado, por tanto, jefe de él”, dijo Petro.

Presidente Gustavo Petro y el fiscal Francisco Barbosa. - Foto: Presidencia

Tras esa declaración, el fiscal Barbosa lanzó una alerta internacional por el “zarpazo” del presidente a la independencia de la justicia.

En diálogo con SEMANA, el fiscal Barbosa rechazó esa declaración de Petro. “Esa es una gravísima manifestación contra la independencia judicial en Colombia y la división de poderes. Estas declaraciones ponen en riesgo la existencia del Estado de derecho”, dijo.

“A mí, como fiscal general, me eligió la Corte Suprema de Justicia, y el presidente no es mi jefe ni me investiga ni estoy bajo sus órdenes. Su declaración implicaría que la Corte Suprema de Justicia es también una subalterna del presidente de la República. La justicia colombiana y la Fiscalía están en serio peligro con esas declaraciones. Si ese es el criterio que tiene el jefe de Estado, la Fiscalía, una vez termine mi periodo, podría ser una dependencia de la Casa de Nariño”, advirtió Barbosa.

“Si es mi jefe, destitúyame”, dijo el fiscal en un mensaje directo a Petro.

La Corte Suprema salió en defensa de Barbosa. En un comunicado, el alto tribunal adviertió que las declaraciones emitidas por el presidente generan una “gran inquietud” puesto que se trata de “la errada interpretación del artículo 115 de la Constitución Política de Colombia”. Esto, en referencia, a uno de los trinos publicados por el presidente Petro para justificar las declaraciones que hizo desde España.

El fin de semana se conoció que Petro pidió una cita con las altas cortes. SEMANA pudo establecer con fuentes del alto Gobierno que se envió una solicitud formal a las altas cortes para adelantar una reunión con el presidente Petro, en medio del debate jurídico que se ha generado por las declaraciones del mandatario sobre el fiscal Francisco Barbosa.

Aunque el presidente Petro estaba adelantando una visita oficial en Portugal, mandó dicha solicitud porque, como lo expresó en su comunicado, quiere contarles personalmente a los magistrados que respeta la autonomía e independencia de la justicia colombiana.

Fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa. - Foto: Fiscalía General

En el comunicado, en un evidente cambio de tono, el mandatario reconoció que “en términos generales, el fiscal no está subordinado a funcionario alguno, pero que sí está subordinado a la Constitución y la ley”.

Petro está dispuesto a garantizar la seguridad del fiscal y de su familia

SEMANA conoció que el presidente Gustavo Petro está dispuesto a reunirse con el fiscal Francisco Barbosa, para dialogar sobre las diferencias públicas que han tenido en las últimas horas.

Aunque no se ha dado un diálogo directo entre ellos, lo cierto es que si llegara a presentarse una petición, el mandatario tendría la disposición de hablar con él, como lo han hecho en ocasiones pasadas en la Casa de Nariño.

Presidente Gustavo Petro. - Foto: juan carlos sierra-semana

Está claro que ante las declaraciones del fiscal Barbosa, donde dice que tiene temor por su vida y que su familia saldrá del país, el mandatario colombiano tiene interés en conocer la situación para garantizar la seguridad del fiscal Francisco Barbosa y de sus familiares a través de la Unidad Nacional de Protección y la Policía Nacional.

Además, porque, según fuentes del alto Gobierno, el presidente Petro no tiene conocimiento alguno sobre alguna amenaza o riesgo de seguridad del jefe del ente acusador. Por esa razón, su disposición para darle todas las garantías.