“El presidente (Gustavo Petro) sigue siendo el sanguinario o el sangre fría que fue. Se le nota el entusiasmo de la guerra: Carolina Sanín

En la noche de este domingo 15 de octubre, la escritora colombiana Carolina Sanín, una de las intelectuales nacionales que se había destacado por seguir la presidente Gustavo Petro y quien recientemente le dio la espalda por no condenar el ataque del grupo Hamás en Israel, volvió despacharse contra el mandatario a quien llamó sanguinario.

Gustavo Petro no condenó los ataques de Hamás. | Foto: Semana / Getty Images

“Lo que yo pienso, sin darle más vueltas, es que el presidente sigue siendo el sanguinario o el sangre fría que fue. Que se le nota el entusiasmo de la guerra. Y que yo y muchos otros nos equivocamos, enceguecidos por la ilusión. Y me estoy sintiendo realmente mal ”, indicó la escritora en su cuenta oficial de X.

Vale la pena recordar que el mandatario no ha condenado los ataques del grupo Hamás en territorio israelí, y por el contrario, desde el pasado 7 de octubre el presidente ha trinado cosas como: “Ningún demócrata en el mundo puede aceptar que Gaza sea convertida en un campo de concentración”, comparando el campo de concentración del Auschwitz con la situación que se vive en Gaza.

Contexto: “Su responsabilidad es proteger a los colombianos, no estar trinando pendejadas”: Daniel Palacios a Gustavo Petro por no condenar el terrorismo en Oriente Medio

Además de anunciar que abandona su apoyo a Petro, la escritora pasó de admirar al líder de la izquierda en Colombia y lanzó fuertes calificaciones en las que deja claro que “(...) en su delirio de líder mundial, Petro cree que va a hacer la paz en Oriente Medio. Y ve en esto una oportunidad, en vez de una situación de duelo. La imprudencia y la insensibilidad que no proceden de la ignorancia, sino de la ambición”.

Estalla crisis entre Colombia e Israel

Este domingo estalló una crisis diplomática sin antecedentes entre Colombia e Israel. El presidente Gustavo Petro, en su cuenta en X (antes Twitter), anunció: “Si hay que suspender relaciones exteriores con Israel, las suspendemos. No apoyamos genocidios. Al presidente de Colombia no se le insulta. Convoco a América Latina a una solidaridad real con Colombia. Si no es capaz, será el desarrollo de la historia la que dirá la última palabra como en la gran Guerra del Chaco. Ni los Yair Klein ni los Raifal Eithan podrán decir cuál es la historia de la paz de Colombia. Desataron la masacre y el genocidio en Colombia. Del pueblo de Israel demando la ayuda en la paz de Colombia y la ayuda en la paz de Palestina y el mundo”, dijo Petro.