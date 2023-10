Ingrid Betancourt califica de “títere” a Gustavo Petro por amenazar con una ruptura de relaciones diplomáticas con Israel

La excandidata a la Presidencia, Ingrid Betancourt, criticó y condenó la postura del mandatario Gustavo Petro por el trato que le ha dado al conflicto entre palestinos e israelíes y no condenar los actos terroristas del grupo Hamás el pasado 7 de octubre.

Ante esto, y con una postura soberbia, el mandatario colombiano no titubeó y aseguró que “si hay que suspender relaciones exteriores con Israel, las suspendemos. No apoyamos genocidios. Al presidente de Colombia no se le insulta”.