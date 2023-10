Elecciones regionales 2023: pronóstico del clima en las principales ciudades para este 29 de octubre

La apertura de las puertas, como es usual, se dio a las 8:00 a. m., e irá hasta las 4:00 p. m., por lo que las autoridades han instado a la comunidad en todo el territorio colombiano, a que voten en las primeras horas de la jornada, para que no les coja la tarde, como usualmente se dice, y puedan ejercer respectivamente su derecho al voto.

¿Qué pasa si no lleva la cédula al puesto de votación?

Caribe

Atlántico

En el departamento del Atlántico, Bolívar, La Guajira y Córdoba, y gran parte del Archipiélago, se espera tiempo seco, con cielo parcialmente abierto, el cual no permitirá descartar algunos chubascos ligeros en la isla de San Andrés.

Pacífico

Región Andina

Sobre los departamentos andinos se prevé nubosidad variada, que desencadenará diversos aguaceros en gran parte de la región. Los cúmulos lluviosos que se ciernen sobre los llanos orientales no permiten descartar algunas lluvias localizadas en Meta, Casanare, Arauca y Vichada.

Amazonía

Bogotá

Las votaciones

Sumado a ello, para que el voto sea válido (sea por un candidato o sea en blanco), debe tener la marca (bien sea una palabra, equis, o algo similar) dentro del recuadro y no salirse del mismo, ni tocar otra casilla, porque de lo contrario, el voto será anulado; así como sucederá si se escriben palabras, insultos o cualquier marca por fuera de la casilla. No obstante, si un votante decide dibujar algo sobre un candidato, y no hay marcas por fuera, el voto le sumará al aspirante.