Enrique Peñalosa sale en defensa del metro elevado y lo compara con el de otra ciudad: “es mucho más agradable para los pasajeros”

La obra del metro de Bogotá y si debería ser elevado o subterráneo sigue estando en el centro de la mesa. El exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, que dejó firmado ese proyecto en su pasada administración de forma elevada, salió en defensa de ese modelo, comparándolo con una de las ciudades más importantes del mundo.

“Metro elevado en Brooklyn, Nueva York. El 40 % del metro de Nueva York, 158 kilómetros, la mayoría del metro fuera de Manhattan, es elevado. Es mucho más agradable para los pasajeros, que así tienen luz natural, vistas de la ciudad y una mayor sensación de seguridad”, aseguró Peñalosa.

El exmandantario local se refiere a la línea que conecta Brooklyn con Manhattan.

En el caso de Bogotá, la discusión ha generado una fuerte confrontación en dos sectores sobre si debe ser elevado o subterráneo. La alcaldesa de Bogotá decidió continuar con el metro elevado, como lo dejó contratado Peñalosa. Sin embargo, del otro lado está el petrismo, ya que una de sus banderas desde que el presidente Gustavo Petro fue alcalde de Bogotá ha sido que el metro en la capital sea subterráneo. Por eso, desde el poder nacional el mandatario ha seguido insistiendo en esa idea.

Ad portas de que inicie la campaña por las elecciones en la capital, el debate ha vuelto a darse en ese escenario y los precandidatos ya plantean lo que harían con esa megaobra. Por ejemplo, el exsenador Gustavo Bolívar, del Pacto Histórico, ha dicho que si llega a ser alcalde buscaría la forma de que la primera línea de metro sea subterránea.

Enrique Peñalosa considera que tiene más virtudes el metro elevado. Bogotá Octubre 29 de 2021. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana. - Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Bolívar también ha comparado lo que sucede en otros países y ciudades del mundo. Por ejemplo, ha estado en los últimos meses en Bali, Yakarta, Singapur, Filipinas, entre otros.

Por su parte, otro que ya se lanzó al ruedo fue el exsenador Rodrigo Lara Restrepo, quien también se refirió a lo que haría con el metro si llega a ser alcalde. Aseguró que realizaría la tercera línea y dejaría proyectada la cuarta.

Hasta el momento, la primera línea de metro se mantiene elevada. - Foto: Empresa Metro de Bogotá

Lara aseguró que no está de acuerdo con la primera línea elevada, pero que prefiere continuarla por los costos que tendría no seguir esa idea. “Enterrar esa línea nos cuesta 17 billones de pesos y eso es una salvajada. Yo digo, denme esos 17 billones, señora alcaldesa, no construya el absurdo TransMilenio verde de la Séptima, que va a costar 4 billones, y con esos 21 billones de pesos prácticamente tengo el cierre financiero de la tercera línea de metro que une a Ciudad Bolívar, Usme, Soacha, con El Codito en la 170 en el norte y que integre a Bogotá de sur a norte”, aseguró Lara a SEMANA.

El exalcalde Enrique Peñalosa ha defendido la primera línea de metro elevada. Bogotá Octubre 29 de 2021. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana. - Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

En medio de toda la discusión por la campaña política que se avecina, la obra ha sufrido algunas complicaciones. En los últimos días la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, junto al gerente de la Empresa Metro, Leonídas Narváez, anunciaron que el consorcio chino encargado de la obra no ha cumplido los tiempos y que tendrá un plazo de un mes para el objetivo planteado.

“El consorcio no cumplió con la entrega de la ‘no objeción’ de la interventoría de los estudios y diseños completos, razón por la cual nos han informado que no se cumplieron los plazos establecidos”, anunció López.

Según detalló la mandataria local, se trata de más de 300 productos que debe entregar el consorcio con los estudios y diseños. “La interventoría nos ha recomendado que le demos un plazo de cura, por eso quiero pedirle al Consocio Metrolínea 1 que cumpla ese plazo, que cumpla el contrato. Bogotá los ha apoyado y los seguirá apoyando”, afirmó la mandataria local.