“Es importante cambiar la visión de la cooperación para el desarrollo”: Francia Márquez

Francia Márquez, vicepresidenta de Colombia, informó que debutó con éxito en la Conferencia de Seguridad de Múnich (MSC) en su versión número 59, en certamen en el que se propone reflexionar y plantear soluciones en torno a la seguridad global.

Comenzó su participación con el panel titulado “Cooperación norte sur en un mundo fragmentado”. Aseveró la mandataria que “yo crecí en medio del conflicto armado. Gran parte de la cooperación que he visto ha estado encaminada a fomentar la militarización. Esto en entornos donde no hay agua potable, donde no hay vías de conectividad, donde no hay desarrollo agroalimentario que le permita a las comunidades vivir en dignidad”.

Agregó que “lo que pienso hoy frente las múltiples crisis que está enfrentando la humanidad es que hay que cambiar las formas de como se ha desarrollado la cooperación. Es importante cambiar la visión de la cooperación para el desarrollo. Debemos apostar por una cooperación para la justicia social, climática, de género. Una cooperación para la paz.”.

En el exilio

La Vicepresidenta también hizo presencia en un evento convocado por colombianos en el exilio, en donde fue a escuchar sus experiencias de vida y sus expectativas de paz para Colombia.

Al respecto, Márquez declaró que “es conmovedor escuchar estas historias compartidas. Yo también he vivido las amenazas y los atentados contra mi vida y sé que eso deja huella en nuestros corazones. Por eso, nuestro mayor compromiso como Gobierno del Cambio es con la paz total y con el cierre de brechas de desigualdad para que Colombia pueda convertirse en una potencia mundial de la vida”.

El encuentro bilateral más relevante de la jornada se dio entre la mandataria, el canciller colombiano Álvaro Leyva y la ministra de cooperación económica y desarrollo de Alemania, Svenja Shulze, a quien Márquez agradeció por la voluntad del gobierno alemán de promover la implementación de proyectos en materia de género y apoyar la estructuración del Ministerio de Igualdad y Equidad.

Hoy sábado 18 de febrero, la vicepresidenta hace parte de otros dos conversatorios enfocados en el papel de la mujer para la seguridad internacional. El primero titulado “Defendiendo la Carta de la ONU y el Orden Internacional Basado en Reglas”. El segundo llamado “mujeres, paz y seguridad” junto a relevantes voces de mujeres invitadas a la MSC 2023.

Igualmente, una serie de reuniones bilaterales con líderes y lideresas de diferentes entidades y países que también participan en este importante evento. Entre ellas se destaca un almuerzo con la Directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, quien ostenta el cargo desde el año 2019.

A Colombia

Por otra parte, dijo que “tuve la fortuna de conocer personalmente a Ngozi Okonjo-Iweala (directora General de la Organización Mundial del Comercio) en mi reciente visita a Ginebra, Suiza, durante la instalación del primer foro permanentemente de afrodescendientes ante la ONU. Se trata de una mujer nacida en Nigeria que hoy es la directora de la Organización Mundial del Comercio”.

Agregó que “ese día la invité a Colombia para mostrarle nuestras iniciativas en comercio y medio ambiente y ella aceptó, por eso este 20 de febrero estaremos con ella en Buenaventura. Vamos a conversar sobre la situación de las pequeñas y medianas empresas, la inclusión de los más vulnerables en el comercio nacional e internacional y el desarrollo sostenible”.