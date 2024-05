Petro advirtió que irá a la ONU a notificar que el Estado colombiano no quiere cumplir con los acuerdos de paz con las Farc

Según el jefe de Estado, en la nueva asamblea general de la ONU, dirá que el Estado colombiano no cumplirá con los acuerdos de paz que firmó el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos con las Farc .

“¿Cuáles son las consecuencias de la decisión de Colombia? Yo quiero que se abra la discusión, porque nos va a tocar ir a las Naciones Unidas, cada tres meses hay que ir, esto no es un juego, pero esta vez va a ir el presidente de la República y va a tener que decir definitivamente que el Estado de Colombia no quiere cumplir el acuerdo de paz que firmó”, sostuvo Petro.

Y avanzó en su declaración en la Casa de Nariño: “¿Cuál es el problema? La incredibilidad del Estado colombiano ante el mundo, porque se comprometió ante el mundo, no sólo ante unos señores armados –bastante gorditos estaban en ese momento–. No, ese no es el problema, el problema es que en la declaración unilateral de Estado, el Estado de Colombia se comprometió ante el mundo y la humanidad a cumplir lo que firmó”.