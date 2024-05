Iván Duque arremete contra Petro por ruptura de relaciones diplomáticas con Israel en entrevista con Andrés Oppenheimer

“Uno puede desconocer los hechos y es que en el año 2023, en el mes de octubre, lo que hubo un acto deleznable, demencial, dantesco, barbárico en contra del pueblo de Israel por parte de Hamás una organización terrorista que, desde su existencia, ha abogado por la eliminación del estado de Israel y por el pueblo judío. Y ese hecho no fue rechazado nunca por el gobierno de Colombia, a lo cual es absurdo”, contó Duque.

“Por otro lado, si bien uno entiende que enfrentar a un fenómeno irregular como Hamás es muy complejo, con herramientas regulares, no hay duda de que en la respuesta que ha tenido Israel se han generado desproporciones. Eso también es incuestionable, pero lo que uno no puede dejar de reconocer es que Colombia siempre ha abogado por una solución pacífica entre Israel y el pueblo palestino y abogado por una solución de dos estados, por lo cual Colombia no tiene por qué tomar partido por Hamás”, manifestó el expresidente.