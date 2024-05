Iván Duque advierte graves consecuencias en el Congreso de Estados Unidos por rompimiento con Israel: “El país queda en ridículo”

SEMANA: ¿Le sorprendió el anuncio del presidente Petro de romper relaciones con Israel?

Iván Duque: No me sorprendió. Era una crónica de una ruptura anunciada. No solamente por el hecho de ver a Petro respaldando desde hace mucho tiempo la causa de Hamás. Eso ya mostraba su antisemitismo y su deseo de romper con Israel.

Uno tiene que llamar las cosas como son. Israel fue víctima de un ataque terrorista masivo, con secuestros masivos. De una masacre en la que Hamás empleó prácticas deleznables y dantescas contra personas inocentes. Fue en ese contexto que Israel respondió a Hamás. Claro, ellos son un grupo terrorista que estaba buscando una reacción severa y que como se mimetiza en la población civil, lleva a que la reacción de una fuerza tradicional termine rompiendo los principios de proporcionalidad del derecho internacional y poniendo en riesgo la vida de civiles, como debería evitarse.

Iván Duque | Foto: Suministrada a Semana API

Pero claramente había un sentimiento de abordar una postura alrededor de Hamás. Y eso lo valida también el hecho de haber calificado que el Estado de Israel es un estado Nazi, revictimizando así al pueblo judío. Creo que esto es una torpeza monumental. Creo que es un agravio a la comunidad judía de Colombia. El presidente procedió sin consultar a la Comisión de Relaciones Exteriores y sin abordar este tema pensando en el país, sino solamente en la ventolera del momento, pues muestra el grado de irresponsabilidad con que se están manejando las relaciones internacionales.

SEMANA: ¿Y qué piensa de la forma cómo se hizo? En un día que nada tiene que ver con esas relaciones.

Iván Duque: Uno tiene que entender las patologías. Y como hay una patología de megalomanía, y al mismo tiempo de agresividad y de querer siempre producir comentarios escandaloso, pues no me sorprende que lo haya hecho en el fragor de usurpar el día de los trabajadores para hacer una arenga política en la Plaza de Bolívar. Lo que me parece grave es que Colombia ha sido un país que ha apostado por una solución de dos Estados para resolver el conflicto entre Israel y el pueblo Palestino. Colombia respaldó los Acuerdos Oslo, por eso Colombia reconoció a Palestina y por eso siempre ha invitado a que exista una solución pacífica. Y Hamás es el que ha torpedeado cualquier solución pacifica de este conflicto. Y lo lamentable es que en vez de una postura equilibrada, de pedir desescalar la violencia, de desarticular ese grupo, lo que hace Colombia es situarse del lado incorrecto de la historia, cuando ni siquiera los países árabes han roto relaciones con Israel.

Presidente Gustavo Petro en la marcha del día del trabajo 1 de mayo | Foto: Presidencia

SEMANA: ¿Qué significa para Colombia esta ruptura?

Iván Duque: Yo creo que deja a Colombia muy mal parado en el escenario internacional. Deja la política exterior de nuestro país en el ridículo, porque entonces se rige por los sentimientos viscerales de quien gobierna. A mí me atacaron siendo presidente por la situación Venezuela, pero nosotros nunca rompimos relaciones con Venezuela. Ellos la rompieron con Colombia. Y expulso el personal consular.

Ni siquiera la rompimos con Cuba cuando se planeó el atentado de la General Santander en su territorio. Manejamos todas las expresiones con los canales diplomáticos, sin claudicar nuestros principios y valores. Pero nunca pusimos en tela de juicio la relación de nuestro país con el resto del mundo. Israel tiene una relación comercial, de inversión, militar. Nos va a atraer un costo enorme. Empezando por el costo que esto va a acarrear en el Congreso de los Estados Unidos, donde hay un caucus judío que siempre nos ha apoyado, desde el Plan Colombia hasta nuestros días, y que ha sido cercano a Colombia. Esto va a tener unas consecuencias absolutamente lamentables.

SEMANA: ¿Cuáles son esas consecuencias?

Iván Duque: Vamos a perder la cooperación de uno de los aliados más importantes en materia de equipamiento militar: el equipamiento sofisticado para la protección de nuestras fronteras y el armamento sofisticado para nuestras fuerzas militares. Pero también vamos a perder la posibilidad de materializar el tratado de libre comercio que venía creciendo en inversión, de manera sostenible. Pero, además, muchas empresas israelíes veían a Colombia como un destino de inversión y ahora simplemente buscarán otro lugar.

SEMANA: ¿Qué reacción ha visto usted en el mundo por esta medida?

Iván Duque: La gente está estupefacta. Es una medida que no tiene justificación que muestra el manejo ideologizado, temperamental y, por qué no decirlo, casi que de sesgo en favor de un grupo criminal que ha amenazado la existencia del pueblo de Israel. En lugar de mantener una postura de Estado y poder buscar la construcción sostenida de la paz. La política exterior del país no solamente está en el escarnio sino en el ridículo internacional.

Marcha de la mayoría en contra del Gobierno del Presidente Gustavo Petro Bogotá Bandera Israel | Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

SEMANA: ¿Cómo impacta esta decisión a la comunidad judía en el país?

Iván Duque: Es una comunidad muy activa que ha hecho mucho por nuestro país, desde la tecnología, la medicina, la banca, la filantropía, la innovación tecnológica, etc. Esto para ellos es un agravio, es una afrenta y los pone en una situación de incertidumbre. Ellos siempre han abogado por fortalecer esos lazos históricos y el hecho de romper relaciones y nunca condenar el ataque de Hamás, pues prácticamente muchos de ellos, incluyendo los grandes empresarios, seguramente empezarán a dudar si mantienen sus residencia en este país y las inversiones que tanto empleo generan en Colombia.

SEMANA: ¿Usted cree que esta decisión deja al gobierno de Colombia como antisemita, en los estándares en el que el mundo entiende ese concepto?