Sevicia, horror y muerte: La doctora musulmana Ahmed Qanta, médica que hizo el trabajo forense en Israel, cuenta detalles escabrosos de Hamás

SEMANA: ¿Por qué venir a Colombia?

Qanta Ahmed: Es la primera vez que estoy en el país. Mi objetivo al venir es contar mi testimonio de las atrocidades que vi que fueron perpetradas el 7 de octubre en Israel, en donde participé del trabajo forense tras la masacre. Este testimonio lo he contado en el Washington Post, en el Wall Street Journal, en Newsweek. Estuve en la Cámara de los Lores en el Reino Unido, en Suiza y en otros países. Me invitaron a narrar esa experiencia aquí y decidí venir.

SEMANA: Usted es musulmana, ¿por qué hablar de Israel?

Q.A.: Quiero aclarar que yo no recibo ningún pago por estas actividades. Todo lo he hecho por iniciativa propia y con mis recursos, porque, como mujer musulmana que cree en el islam, quiero denunciar al islam radical. Viví en Arabia Saudita y allí practiqué mi profesión, la medicina. Tengo el profundo compromiso de condenar la injusticia que están perpetrando los islamistas en nombre de mi religión contra personas inocentes de todos los orígenes. Como musulmanes, hemos pagado un precio enorme por el islam radical en todo el mundo durante las últimas décadas. Y eso es lo que me trae a Colombia.

La doctora Ahmed Qanta llegó a Israel tras la masacre. Documentó los horrores de los crímenes de Hamás, que amarró, mutiló y quemó vivas a sus víctimas. | Foto: Dr. Qanta Ahmed y Dr Chen Kugel-director General of the national Institute of forensic science TelAviv Yafo-Israel

SEMANA: Usted llega en un momento muy difícil en Oriente Medio, tras el ataque de Irán a Israel. ¿Qué significa la entrada de este país?

Q.A.: Irán no actúa como un defensor del pueblo palestino. No es un libertador. Actúa en su fanática obsesión por la eliminación del Estado judío. Esta no es la guerra del pueblo iraní contra el Estado judío, sino de una teocracia islamista iraní seudodemocrática obsesionada con la destrucción del Estado judío, incluso mientras atormentan, oprimen y asesinan a su propia juventud.

Lo que sucedió es una expresión de la intención genocida verdaderamente maligna de Irán. Ellos están dispuestos a enviar estos enormes misiles balísticos y drones sobre la cúpula de hierro y sobre lugares profundamente sagrados para el islam. Los riesgos de un conflicto abierto son muy grandes. Y los costos serían insoportables para cualquier sociedad.

SEMANA: Usted participó del trabajo forense del ataque de Hamás contra Israel. ¿Cómo explica hoy este nivel de crueldad?

Q.A.: Por días recopilé los testimonios de las atrocidades perpetradas por Hamás. Tengo imágenes de casas en donde al entrar vi un océano de sangre humana congelada, con los cuchillos aún allí. Entrevisté a personas que habían sobrevivido 14 horas bajo asedio con sus hijos y, por algún milagro, sobrevivieron. Me reuní con muchos trabajadores de la morgue que vieron en los cuerpos de las mujeres cómo fueron empaladas, y cómo otros fueron decapitados, incinerados, mutilados.

Hay imágenes que me impactaron, como la de unos restos quemados que al ponerlos sobre unos rayos X arrojaron que se trataban realmente de dos seres humanos, un adulto y un niño. Dos columnas vertebrales orientadas en sentido diferente, atadas con cables de acero y a quienes luego, quizás vivos, les prendieron fuego. Vi a una abuela asesinada y quemada abrazada a un nieto autista. Entonces el nivel de crueldad es algo que excedió todo límite.

La doctora mostró a los colombianos el grado de deshumanización al que llegó Hamás en esta masacre. La forma en que encontraron los restos humanos, casi pulverizados e incinerados, muestra la intención de aniquilar a los israelíes. | Foto: Dr. Qanta Ahmed y Dr Chen Kugel-director General of the national Institute of forensic science TelAviv Yafo-Israel

SEMANA: ¿Cómo se califica este horror?

Q.A.: El 7 de octubre sucedió un genocidio perpetrado por Hamás. La razón por la que digo esto es porque muchos individuos fueron objeto de múltiples ejecuciones. Esto solo se explica en el ánimo antisemita. No bastaba con lanzar una bomba o pegar un tiro. Se trató de asesinatos extremadamente íntimos, con muchas violaciones en un mismo cuerpo. No bastaba simplemente con ejecutar a la persona. Había un deseo de aniquilarlos.

SEMANA: ¿Por qué hay una especial sevicia con las mujeres?

Q.A.: Esas imágenes quedaron grabadas. Muchos vieron a las mujeres en el concierto, rodeadas por terroristas de Hamás, mientras eran despojadas de sus ropas. Hay una mujer con el pelo largo, a quien tiran hacia atrás, lo que permite que el torso se hiperextienda y ahí, con un cuchillo, le cortan los senos mientras está viva. Esto es inconcebible. Y se han planteado muchas preguntas. En primer lugar, las Naciones Unidas esperaron 54 días antes de reconocer que se había producido esta violencia.

Había muchos trabajadores que estaban revisando los cuerpos que vieron los de dos niñas que eran hermanas, que eran adolescentes, encontradas boca abajo, con un impacto de bala en la cabeza. Y se descubrió semen en la parte baja de la espalda.

Entonces fueron violadas antes de ser ejecutadas. Otra niña fue asesinada mientras un terrorista de Hamás eyaculaba dentro de ella.

SEMANA: ¿Cómo fue el trabajo forense tras la masacre?

Q.A.: Traje a Colombia algunas imágenes de lo que fue este trabajo. Llegué muy temprano, cuando la gente apenas entendía lo que había sucedido en su propio país. Yo pensaba que por ser médica estaba acostumbrada al trauma. Llegué a una morgue húmeda. Vi a una colega médica llorar más de 90 minutos sin parar narrando lo que habían visto.

Restos de cuerpos humanos destrozados y pulverizados por los salvajes de Hamás. | Foto: Dr. Qanta Ahmed y Dr Chen Kugel-director General of the national Institute of forensic science TelAviv Yafo-Israel

Cuando se analizan los restos, se demuestra por qué decimos que el antisemitismo es deshumanizante. Realmente, a simple vista, no podemos reconocer que lo que tenemos ante nuestros ojos se trataba de un ser humano. Los huesos llegaron de colores muy extraños, porque fueron quemados. La carne humana se incinera y algunos de estos huesos casi que estaban convertidos en carbón. Muchos restos parecían simple tierra que pondrías en un jardín.

Cuando los ponías en los rayos X, veías que realmente se trataba de un fémur, de una pelvis, de huesos completamente macerados. Eso es la aniquilación. No hay otra palabra. Y por eso insisto. Esto fue un genocidio.

SEMANA: ¿Por qué insistir en este concepto?

Q.A.: Porque el genocidio significa la extinción de una raza. No se necesitan 6 millones, 8 millones o 5.000 para configurar un genocidio. Se necesita la intención. Y la intención no solo proviene de su ideología radical y de su obsesión de eliminar al Estado judío. La intención se demuestra en que venían con cámaras GoPro, con teléfonos celulares para grabar, transmitir en vivo por redes, dejar videos en Facebook, enviar a sus familiares y jactarse de lo que habían hecho. Entonces también hay una deshumanización digital.

Quizás si tuviéramos imágenes del Holocausto, estaríamos viendo seres humanos similares reducidos a ceniza, como por supuesto sucedió y fue descrito y detallado en la historia.

SEMANA: ¿Cómo es posible que un grupo terrorista tenga la intención de infligir tanto dolor?

Q.A.: Esto fue parte de un plan sistemático que Hamás dio a todos sus agentes. Yo examiné un cuerpo que me impactó mucho. Cuando haces una autopsia, normalmente hay un examen externo y luego abres el cuerpo y haces un examen interno. En este caso, no se pudo hacer el interno. Los órganos estaban en un estado de descomposición tan avanzado que eso no era posible.

Cientos de automóviles destruidos por el grupo terrorista Hamás en medio del intento de jóvenes israelíes por regresar a sus hogares en medio de los ataques. | Foto: Yes studios

Además, la muerte era evidente que había sido desde fuera. A este hombre le habían sujetado las manos. Estaba en camiseta, la muerte le llegó por sorpresa. Las piernas estaban completamente maceradas, que es un término médico para aplastar. El patólogo levantó la pierna para que yo pudiera estudiarla. Levantó la rodilla y el tobillo, y todo se hundió porque los huesos estaban aplastados. He visto esa lesión en mis pacientes vivos cuando sufrieron colisiones automovilísticas.

Entonces creo que a esta persona le pasaron un vehículo por encima. Además, le dieron heridas de arma blanca y disparos. Luego la quemaron. Eso es un nivel de odio genocida. Para ellos no bastaba con dispararles en la cabeza. Querían profanar sus cuerpos, ejercer niveles increíbles de violencia, incluso después de que la persona estaba muerta.

SEMANA: ¿Cómo son esas personas de Hamás?

Q.A.: Estuve en un evento con las familias de los rehenes. Y un hombre contó lo que había vivido. En el ataque él resultó herido en una pierna. Lo arrastraron a Gaza y luego lo mantuvieron en la casa de una familia durante 54 días. Fue liberado. Era muy joven. Tenía unos 20 años. Yo le pregunté cómo eran esas personas que lo tenían cautivo. Y él me contestó: “Te voy a contar una historia”. Y me contó que cuando llegó a su lugar de secuestro no era una guarida, sino una casa familiar.

A él lo dejaron en una habitación sin ventanas. Y de repente, lo primero que hizo el comando de Hamás fue llevar a sus tres niños, de entre 3 y 9 años, y mostrarles con orgullo que tenía un rehén israelí que estaba sangrando en su propia casa. Todos los niños lo señalaron y se rieron sin que sus padres se lo pidieran. Este hombre aseguró que aun en su agonía y en su miedo, que no lo había dejado dormir en una semana, sentía el corazón destrozado.

González supo por un video difundido por Hamás en las redes sociales que su esposo había sido tomado como rehén el día que varios terroristas atacaron a los asistentes a un festival de música electrónica, donde murieron 150 personas y secuestraron a otras. Foto: Facebook | Foto: Facebbok

SEMANA: Hamás, además, se ha mimetizado en su población civil. Y los bombardeos de Israel han dejado también muchos muertos ¿Por qué no les importa proteger a su gente?

Q.A.: Cuando digo que Hamás es verdaderamente genocida, es doblemente genocida. Hamás se refiere a los seres humanos como escudos humanos, según sus propias palabras. Hamás es genocida porque gastará cualquier cantidad de vidas para lograr sus objetivos políticos, incluidos las vidas de su propia gente. Pero los comandantes de Hamás sí están en los túneles subterráneos.

Su gente se muere de hambre, no tiene medicinas, no tiene comida, no tiene escuelas, pero ellos sí gastan millones de dólares para construir una infraestructura que rivaliza con el metro de Nueva York y tiene como diez veces la densidad del metro de París.

Los líderes de Hamás dicen que están dispuestos a decir un montón de mentiras. Dicen que son una nación de mártires. Pero no son sus líderes, eso es su gente. Los palestinos necesitan ser salvados. Se necesita la derrota completa de Hamás.

SEMANA: El presidente Petro ha comparado lo que está haciendo Israel en Gaza con lo que hizo el nazismo en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué piensa de eso?

Q.A.: Él no es la única persona que etiqueta lo que hace hoy Israel como un genocidio. Pero están completamente equivocados en eso. No es un genocidio. No significa que no haya pérdida de vidas. Hay una tremenda pérdida de vidas.

Este es un conflicto muy sangriento. Habrá tribunales militares que decidirán si las acciones israelíes fueron legales o no dentro y fuera de Israel. Eso sucede en todas las guerras. Pero la intención de Israel no es asesinar y exterminar a todos los palestinos.

Soldados israelíes se abrazan junto a fotografías de personas asesinadas y tomadas cautivas por militantes de Hamas durante su violento ataque en el festival de música Nova en el sur de Israel | Foto: AP

Por otro lado, pienso que si hay una analogía con el nazismo, es la naturaleza del antisemitismo islamista, que creo que es mucho más peligroso que incluso el antisemitismo nazi, porque el antisemitismo islamista es cazado furtivamente, disfrazado y envuelto en la metáfora y el lenguaje del islam.