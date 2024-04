Tensión en Oriente Medio: Israel decide su respuesta al ataque de Irán, mientras aliados instan a la mesura

El martes, el gobierno del presidente Joe Biden anunció nuevas sanciones contra Irán y ha estado trabajando para obtener una condena global del ataque, al mismo tiempo que insta a todas las partes a rebajar la tensión . A principios de semana, funcionarios estadounidenses informaron que Biden dejó claro a Netanyahu que Estados Unidos no participaría en ninguna ofensiva contra Irán.

Siguen las presiones internacionales a Israel para que no lance ataques violentos contra Irán

Israel afirma que logró interceptar con éxito casi todos los misiles y drones. Aunque el ataque dejó a una niña de siete años herida, no causó muertes ni daños significativos.