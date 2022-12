Jorge Enrique Robledo indignado, ataca de frente al presidente Gustavo Petro por compra de aviones de combate, es una “faltoneada”

El excongresista y dirigente del Movimiento Dignidad le dijo a SEMANA que las aeronaves son un “despilfarro” y que no se necesitan.

SEMANA (S.): ¿Cuál es su opinión sobre la compra de los aviones que anunció el Gobierno del presidente Gustavo Petro?

Jorge Enrique Robledo (J. E. R.): Son dos asuntos distintos. El primero es que es un absurdo que un país en la crisis económica que está Colombia, la pobreza, la miseria y la debilidad del agro y de la industria que hay, se vaya a despilfarrar una suma inmensa de recursos. No sabemos cuánto es, pero serían entre 15 y 25 billones de pesos dependiendo del avión y el número que terminen comprando. Para dar una idea es la reforma tributaria de Petro. Es inaceptable que eso se vaya a hacer.

S.: Usted y otros sectores ya se habían opuesto a esa compra hace un tiempo…

J. E. R.: Por eso fue que nos opusimos hace un año y medio. Petro se opuso, todos los petristas se opusieron y yo también a que Duque comprara esos aviones. Ese fue el primer argumento que dimos.

Ojo!

Porque la última carnada de @petrogustavo para los aviones carísimos e innecesarios es una falaz “transferencia tecnológica”.

Y en la Colombia con un presupuesto de ciencia ínfimo!!!

Petro insiste en engañar como si fuéramos idiotas!!

No a ser los marranos de este negocito!! — Jorge Enrique Robledo (@JERobledo) December 22, 2022

S.: ¿Y cuál es el segundo?

J. E. R.: Que en la técnica militar esos aviones no sirven para perseguir el narcotráfico, son aeronaves para guerras internacionales, guerras grandes de verdad verdad, y Colombia, afortunadamente, no tiene ningún adversario que nos amenace de esa manera. Está bien que la FAC tenga aeronaves, pero tienen que ser las que necesita Colombia. Por ejemplo, más helicópteros, que son muy útiles en una geografía como la nuestra; o más aviones de Satena para ir a los territorios, pero aquí estamos ante un auténtico despilfarro, un derroche de recursos que, por lo demás, no tenemos.

S.: ¿Por qué cree que el presidente Petro se pegó ese reversazo tan tremendo que le están reclamando hasta sus mismos aliados en este tema?

J. E. R.: Esta es una ‘faltoniada’ que no le recuerdo a ningún presidente de Colombia. Que hace un año dijera una cosa y ahora diga totalmente lo contrario es un espectáculo bochornoso. Si tuviera algún grado de seriedad, le tendría que pedir perdón al país por haber dicho lo que dijo. Las razones por las cuales está haciendo esto tocaría preguntárselas a él, pero es probable que tenga que ver con presiones de las transnacionales o del Gobierno norteamericano.

S.: ¿Cómo así?

J. E. R.: Ya se sabe que Biden lo llamó personalmente a insistirle que esos aviones había que comprarlos. O presiones del Gobierno de Francia a través de Macron, pero en todo caso no es el interés nacional el que explica esta voltereta.

S.: ¿Cree que es un buen remate de año para el presidente Petro?

J. E. R.: Creo que lo remata de la peor manera porque ha salido a mentir al respecto. El presidente Petro salió a decir en un trino que está escrito que estos aviones no tenían nada que ver con la reforma tributaria y que en nada afectaban el gasto social. Eso es una falacia. Es obvio que estas aeronaves sí tienen que ver con esto. Como lo tuvo que ver cuando Duque y Carrasquilla los intentaron comprar. Petro sabía que cuando se estaba tramitando la reforma tributaria una parte de esos recursos iban para respaldar la compra de estos aviones. Es que es demasiada plata para que esto pase desapercibido. Y es que tiene que ver de varias maneras, porque no hay gasto público que no tenga que ver con los impuestos de la gente. Que va a ser con plata prestada, han dicho también algunos. Pues la plata prestada hay que pagarla con intereses y eso se tiene que cubrir con el Presupuesto Nacional y con la plata de los impuestos.