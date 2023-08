Férrea oposición de los candidatos a la Alcaldía en contra del corredor verde de Claudia López: “es un esperpento, un crimen urbanístico”

Los candidatos a la Alcaldía de Bogotá, Rodrigo Lara, Carlos Fernando Galán, Diego Molano, Jorge Enrique Robledo, Juan Daniel Oviedo, Jorge Luis Vargas y Gustavo Bolívar, tuvieron, en el marco de la conmemoración de los 25 años de Bogotá Cómo Vamos, el primer debate de cara a las elecciones del próximo mes de octubre y en él no solo explicaron cada una de sus propuestas, sino que también, al final, argumentaron su postura frente al corredor verde de la alcaldesa Claudia López.

No obstante, el candidato del Nuevo Liberalismo advirtió que “el corredor a partir de ahí, hacia el sur, tiene problemas. Vamos a hacer ajustes a los diseños y garantizar que el corredor conecte con el resto del sistema de transporte público de Bogotá, que se haga con buen espacio público, pero garantizando que el tráfico mixto tenga la posibilidad de moverse de norte a sur”.

El exdirector del Dane agregó: “se llama corredor verde, que porque solo vamos a ver buses verdes, pero hoy la estaciones de intercambio no van a permitir que haya un paso de los buses rojos a los buses verdes de forma inmediata, y por consiguiente vamos a ver buses rojos troncales corriendo sobre la séptima y los modelos de interoperabilidad no están claros”.

Contrario a lo argumentado por Galán y Oviedo, los otros cinco candidatos sí buscarían la manera de frenar el proyecto. Rodrigo Lara confirmó que no construiría el proyecto al que tildó de ser “un crimen urbanístico”.

“Con cero tibiezas, aseguró que no lo voy a hacer y haré hasta lo imposible para firmar ese contrato si se llegara a adjudicar”, señaló Lara, quien a renglón seguido puntualizó de manera tajante: “eso es un crimen urbanístico, cómo se van a destinar $3 billones, unos 30 millones de dólares por kilómetro, para hacer unos andenes y meter unos buses por la mitad, que además son deficitarios”.

Y subrayó Lara: “cómo van a infartar de esa manera a Bogotá, y súmenle que en el diseño actual del metro elevado en la Caracas, el viaducto va por la mitad, corren las autopistas para buses, que son las troncales y sacrifican cuatro carriles viales de una avenida que conecta a la Autopista Norte con el centro, entonces no a ese TransMilenio”.

“El corredor verde es un esperpento urbanístico, nunca he estado de acuerdo con el TransMilenio por la Séptima, especialmente en el tramo de la 94 a la 32, porque esos buses no caben por ahí, por eso no estamos de acuerdo con el proyecto porque afectaría de forma grave todo el borde oriental de la ciudad”, comentó.