Francia Márquez a María Fernanda Cabal tras mudarse al lujo de Dapa: “No estoy yendo a la casa de su mamá a pedirle nada”

La vicepresidenta, Francia Márquez, publicó un video en Instagram en el que respondió a la polémica nacional porque ahora ella vive en el lujoso sector de Dapa, en Cali, al tiempo que plantea un discurso que va en contravía de ello. En el marco de su pronunciamiento, Márquez arremetió contra la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal, a quien le dijo “cálmate” e incluso le recordó a su familia.

“La señora María Fernanda Cabal, que malintencionadamente está furiosa, le digo: ‘Amiga, cálmate, porque ese veneno te hace daño para tu ser. Sánate. El odio que lleva por la gente humilde es algo enfermizo en usted’. Yo vivo en Dapa, como ya lo conté, en el mismo lugar donde, me han dicho, vive su familia. Vive su mamá. Pues yo no estoy yendo a la casa de su mamá a tocarle la puerta a pedirle nada. Yo no le estoy diciendo a su familia que me paguen los servicios o me paguen el arriendo, lo estoy haciendo con mi sueldo. Eso no es un delito, María Fernanda Cabal”, aseguró. “El problema suyo es de clase, es que no acepta que una mujer como yo, humilde y afrodescendiente, ahora esté viviendo en el sector donde vive su familia. Ese es su problema, no es mi problema y resuélvalo usted. Pero yo, si puedo proteger a mi familia, lo voy a hacer”, dijo la vicepresidenta Francia Márquez.

Posteriormente, aseguró la vicepresidenta Francia Márquez que ella sabe que le resulta incómoda a los residentes de Dapa porque ella no es de cuna de oro. Frente a ello, dijo: “Lo siento mucho por los colombianos inconformes con mi presencia aquí. Siento mucho que la élite que vive en Dapa se sienta incómoda con tener mujer que ahora es vecina de ustedes, pero yo no estoy viviendo de ustedes, yo no estoy viviendo de los recursos del Estado, yo estoy pagando mi arriendo con el sueldo que a mí me pagan. El día que yo vaya, o alguien de mi familia, a pedirles algo se pueden quejar, mientras tanto, muy buena suerte a todos”, indicó.

La intervención completa de la vicepresidenta Francia Márquez:

Márquez también cargó contra María Fernanda Cabal por decir que, mientras ella se moviliza en helicóptero, como efectivamente sucede, los soldados no son transportados porque ella está empleando aeronaves como si fueran taxis. “Usted le está diciendo al país que por transportarme a mí dejaron morir a un soldado. Eso no es cierto. Yo lamento la muerte del soldado y expreso a la familia mi solidaridad, pero no es que porque me transportaran a mí se murió el soldado. Podemos verificar la fecha. Verifique si el 30 de diciembre yo me movilicé en un helicóptero. Aunque lo hubiera hecho, el Estado tiene más de 100 helicópteros en disposición de las distintas acciones que hace el Estado”.

La vicepresidenta Francia Márquez y a la derecha una imagen del sector de Dapa, cerca a Cali - Foto: SEMANA y API

Posteriormente, Márquez consideró normal que ahora se movilice en helicóptero. “Tenía preocupaciones sobre mi seguridad y que debía ser más cuidadosa. Me sugirió (el presidente Gustavo Petro), entonces, que usara las herramientas que tiene el Estado. Esta no es una cosa de Francia Márquez, todos los presidentes, vicepresidentes y ministros han usado los aviones y helicópteros que tiene el Estado. No tiene solo uno, María Fernanda Cabal”, agregó Márquez.

La vicepresidenta aseguró que ahora su vida se volvió “más costosa” y por eso recurre a instrumentos como el helicóptero, para salvaguardar su seguridad. Además, dijo, cuando vivía en Bogotá nadie le quería arrendar y fue una persona la que le ofreció vivir en arriendo en el lujoso sector de Dapa, en Cali, condición que ella aceptó. “Siento que mi vida se volvió más costosa. Antes podía vivir con menos recursos, ahora la mayoría de los recursos los tengo que disponer a generar condiciones de seguridad”.

María Fernanda Cabal, congresista - Foto: Guillermo Torres /Semana

Previamente, la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, criticó duramente a la vicepresidenta Francia Márquez por llegar en helicóptero a su lujosa casa, en el sector de Dapa, a las afueras de Cali, donde reside. “¡Qué indignante la vida sabrosa de Francia Márquez! Mientras el patrullero Víctor Javier Palechor murió desangrado porque no había helicóptero para sacarlo del Cauca y salvar su vida, ella usa ese medio de transporte para llegar a su casa en Dapa”, dijo Cabal, en su cuenta en Twitter.

La vicepresidenta Francia Márquez llegando en helicóptero a su residencia, en el lujoso sector de Dapa, Valle del Cauca - Foto: SEMANA y captura de pantalla Twitter

Cabal criticó que la vicepresidenta llegue en helicóptero y recordó que el patrullero Víctor Javier Pelechor no pudo ser evacuado del Cauca, tras ser herido en un ataque con explosivos a una estación de Policía en ese departamento.

Dapa es un corregimiento del municipio de Yumbo, de Valle del Cauca, muy cerca de Cali, reconocido como una región turística y especialmente por ser un sector de lujosas viviendas campestres de alto valor. La polémica sigue abierta.