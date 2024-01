Francia Márquez defendió a Piedad Córdoba: “Si no hubiera sido una mujer negra, seguro que hasta un monumento le hubieran hecho”

Este viernes 26 de enero, la vicepresidenta Francia Márquez, realizó una férrea defensa a Piedad Córdoba, señalando que si la congresista no hubiese sido negra, le hubieran hecho un monumento por el trabajo que desarrolló para la liberación de secuestrados.

Y añadió en una declaración que dio en la emisora de la Presidencia desde el Pacífico colombiano: “Para mí fue muy doloroso que si Piedad Córdoba no hubiera sido una mujer negra, seguro hasta un monumento le hubieran hecho cuando ayudó a rescatar a tantos secuestrados, pero como fue una mujer negra, simplemente la etiqueta que le colocaron fue guerrillera”.

Vicepresidenta Francia Márquez defendió a Piedad Córdoba, dijo que “si no hubiera sido una mujer negra, seguro hasta un monumento le hubieran hecho” y afirmó “pero como fue una mujer negra, simplemente la etiqueta que le colocaron fue de guerrillera”. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/FJeaYT7ayh

“Una mujer con un pensamiento liberal, una mujer que, les guste o no a los colombianos, ayudó a profundizar la democracia de este país”, expresó.

No obstante, la vicepresidenta Francia Márquez no ahorró calificativos a la hora de referirse al camino político que dejó la exsenadora del Pacto Histórico Piedad Córdoba.

“Como pueblo negro, como mujeres negras, como colombianos y colombianas, sentimos un dolor, porque, aunque muchos en este país no reconocieron el liderazgo de Piedad Córdoba, el pueblo negro sí lo reconoce, sabe que ella siguió el legado de los ancestros de romper las cadenas de la opresión y el silenciamiento, porque fue una mujer que jamás se cayó, jamás guardó silencio. Eso lo enseñó ”, expresó en esa ceremonia.

Márquez agregó que, como vicepresidenta, debe decir que “Piedad Córdoba abrió las puertas para las mujeres en la política en este país, especialmente para las mujeres negras en Colombia. Yo no sería vicepresidenta sin el camino que ella hizo junto a otras mujeres y hombres de esta nación”.

Mirando el ataúd, Francia Márquez continuó: “Gracias, Piedad Córdoba, por creer en la paz de Colombia , por entrar a las selvas a rescatar personas secuestradas, así este país no lo haya reconocido”.

La vicepresidenta recordó que siempre se preguntó por qué a una mujer con el trabajo importante de Córdoba “no se le reconocía y valoraba, pero ahora que estoy aquí entiendo las mezquindades de la política, las mezquindades humanas que a veces no permiten reconocer esos actos de grandeza que profundiza la democracia de un país como Colombia”.

Le dio las gracias por haber sido aguerrida, “por decirle la verdad a todo el mundo, así no les gustara, inclusive, a compañeros y compañeras con las que se construyó como política. Gracias porque nos enseñó a las mujeres negras a no callar, a no agachar la cabeza. Piedad fue siempre una mujer que se vio regia”.