Fuerte polémica por posible reforma tributaria para sostener la salud: “Si quieren más recursos, recorten el derroche”

La propuesta de Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud, de llevar a cabo una nueva reforma tributaria para financiar el déficit del sistema causa una fuerte polémica. Frente a los representantes de las EPS, el jefe de la cartera pidió “que no nos jodan a nosotros” y planteó un ajuste para conseguir los recursos.

“Entonces si falta la plata. Si Gestarsalud, ahí está la doctora, [dice que] no hay dinero. Y Andi dice que no hay dinero. Y Bruce Mac Master [dice que] no alcanza la plata. ¿Qué hay que darle más a las EPS? Pues entonces hagamos la reforma tributaria y pongamos a los empresarios a que paguen la plata que dejaron de pagar. A ver entonces, hacemos la reforma”, dijo Jaramillo en una audiencia pública en Bucaramanga.