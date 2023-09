Gobierno niega que se estén ofreciendo beneficios para que las comunidades salgan a marchar este 27 de septiembre

La cartera asegura que no existe tal convocatoria, por lo que no se celebrarán reuniones con los líderes de las JAC para entregar los proyectos. Además, califica los audios y cadenas como “fake news”.

En el Ministerio del Interior pidieron que no se desdibuje el “carácter social de la movilización”, a pesar de que se ha hecho una fuerte convocatoria desde el Gobierno y de distintas carteras para convocar a la ciudadanía y a distintos sectores para salir a marchar el próximo miércoles.

“No tenemos nada que ver con esa convocatoria y me parece una manera irresponsable si alguien la está haciendo. Evidentemente no es el Ministerio del Interior, en otras cosas, porque el Ministerio del Interior no entrega internet”, afirmó el ministro Luis Fernando Velasco.