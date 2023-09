Gustavo Bolívar dice que si Diego Molano lo sigue atacando, él no vuelve a los debates a la Alcaldía de Bogotá; el Pacto Histórico lo respalda

“Es que si la cosa sigue así, yo no vuelvo a debates con ese señor (Diego Molano). Nunca tiene una propuesta para Bogotá, ni una sola, todo es primera línea, Bolívar y terrorismo. No tienen la capacidad de argumentar ni hacer propuestas que beneficien a la ciudad, sino basando toda su campaña en enlodar a otra persona y por eso el señor no despega en las encuestas, va de quinto o sexto ”, manifestó el candidato del Pacto Histórico.

“Me va a tocar tomar esa decisión, porque yo voy es a debatir. La mitad de mi campaña me la he pasado estudiando, yo por eso llego a todos lados con cifras, con propuestas, investigo Bogotá, pero esos tipos quieren llevar la campaña a otro escenario. Entonces, para qué ir a esos debates donde el escenario es la confrontación”, añadió.

“Ningún bien le hace a la democracia, ni a la ciudad que usted base su campaña en falacias, esto no es una novela, aquí no estamos en un stand up comedy, esto es una campaña electoral y la decisión que deben tomar todos los ciudadanos el próximo 29 de octubre no puede estar viciada por sus acusaciones sin fundamento que atentan gravemente contra mi buen nombre y mi dignidad”, reclamó.