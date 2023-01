José Félix Lafaurie se destapa frente a las negociaciones con el ELN: “No voy a modificar lo que pienso”

A gran parte del país le sorprendió la decisión del presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, de hacer parte de la mesas de negociación con el ELN.

Lafaurie, más allá de ser un líder del sector ganadero y empresarial, tiene una posición ideológica de derecha que comparte con su esposa, la senadora María Fernanda Cabal, quien ha sido crítica de las guerrillas.

Lafaurie, en conversación con SEMANA, en medio del Foro Colombia 2023, celebrado en el club El Nogal en Bogotá, respondió las razones por las que decidió hacer parte de esas negociaciones y por qué tiene la convicción de que ese proceso le puede servir al país.

El presidente de Fedegán espera que el Gobierno cumpla el anuncio de compra de tierras a ganaderos del país. - Foto: Nicolas Linares

SEMANA: ¿Qué balance hace de la primera ronda de negociación con el ELN?

JOSÉ FÉLIX LAFAURIE: El primer ciclo fue muy sencillo. Creo que se hicieron los protocolos, se logró avanzar muchísimo en aquellos instrumentos que van a servir de guía para la mesa y prácticamente se dejó definida la agenda que, con algunas modificaciones menores, ya se había acordado en Quito.

Vamos a seguir negociando en los términos en los que el ELN le ha planteado al Estado. Ha habido desencuentros y dificultades que ya se subsanaron, pero que dejaron varias lecciones.

Lo primero es que, cuando hay una situación de desencuentro, es mejor tramitarla siempre de manera muy respetuosa pero con argumentos muy claros en la mesa.

La mesa terminó valorando la manera descarnada con la cual cada parte expresó sus razones. Y eso fortalece a la mesa y le da mucha más confianza para poder continuar en este segundo ciclo.

SEMANA: ¿Qué pasó con el fallido anuncio del presidente Petro de un cese al fuego con el ELN?

J.F.L.: El Gobierno terminó interpretando que el ELN estaba esperando un paso más adelante. Por ello, Petro ha dicho que algún día se va a conocer realmente lo que terminó por suceder.

El ELN considera que nada de lo que no se lleve a la mesa, y allí se discuta y se acuerde, no tiene ningún tipo de validez. Y esto va a permitir, de aquí en adelante, a no suponer cosas. Uno no supone que ellos dicen esto y en consecuencia lo que yo tendría que hacer es esto. Si no está en la mesa, si no se discute, no se aprueba y no existe para las partes.

Lafaurie debatió con otros panelistas en el Foro Colombia 2023. - Foto: Esteban Vega

SEMANA: ¿Cómo se ha sentido en ese papel de negociador con el ELN?

J.F.L.: Bien. Para empezar no presto opinión. Tengo mis opiniones que he dado a lo largo de más de 40 años.

Escribo todas las semanas y, en consecuencia, la opinión pública sabe exactamente qué pienso en cada uno de los casos y no voy a modificar lo que pienso. Lo que pasa es que cuando tienes un espacio de esta naturaleza, hay que superar ciertas lógicas y tratar de plantear la discusión en otros terrenos. Eso es un poco lo que vimos aquí. Creo que se puede desprender un gran acuerdo nacional si somos capaces de identificar aquellos elementos sobre los cuales se puede construir.

SEMANA: ¿Qué ha pasado con la compra de tierras, en qué va?

J.L.F.: Ahí va. El Gobierno tiene la palabra. Es el que compra las tierras, el que tiene que ver cómo las impulsa. Estamos cumpliendo lo que nos corresponde y tratamos de apoyar al Gobierno en lo que nos pide. De tal manera que el Gobierno no nos puede pedir más de lo que realmente ellos quieren que hagamos. Lo venimos haciendo y aspiro a que eso salga bien. Lo que no puede suceder es hacer un acuerdo de esta importancia y dejarlo después a mitad de camino.

José Félix Lafaurie le respondió a sus críticos. Asegura que su posición la conoce el país desde hace varios años y eso no ha cambiado. - Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

SEMANA: Algunos críticos del Gobierno han denunciado una supuesta exportación de carne y otros alimentos a Cuba y Venezuela comprados por el Estado.

J.F.L.: No, el que quiera comprarle a Colombia carne y leche estamos dispuestos a venderla. Por supuesto estamos dispuestos a venderles en los términos en los que se hace el comercio internacional. Y eso implica ponerse de acuerdo en unas cantidades, un precio y una forma de pago.