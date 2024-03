La reforma a la salud sigue moribunda: la ponencia alternativa no convence a los senadores que quieren archivar el proyecto

“Si Semana Santa o este tiempo le da al Gobierno para que hable con alguno de ellos y que de pronto cambien de parecer, también es respetable. Pero yo seguiré firme, coherente con lo que he venido hablando. Y creo que mis compañeros también porque, en todo lo que he hablado con ellos, también siguen firmes”, indicó la parlamentaria, en conversación con SEMANA.

“Nosotros pusimos a consideración nuestra propuesta, ya son ellos los que finalmente dirán si acompañan o no. Actualmente, y como está el panorama, la reforma está archivada. No es algo que yo diga ahorita, siempre lo hemos dicho. Ante el panorama de nueve senadores que han manifestado públicamente su intención de votar el archivo, no hay otro camino. Nosotros buscaremos los consensos y el diálogo. Que logremos en este trámite hacer los cambios”, dijo en SEMANA.

Y agregó: “Aquí lo fácil es decirle no a todo, no cambiar nada, pero la responsabilidad que nos queda a nosotros del sistema como está es gigante. Nosotros somos legisladores para proponer, cambiar y modificar. Decir no a todo no nos lleva a nada. Entonces para qué nos elegimos, ¿para no hacer cambios? ¿Para no legislar?”.