Petro indignado porque su Gobierno no ha asumido el acueducto de Quibdó. “Eso no puede ser, la verdad, estoy desconociéndome”

El presidente Gustavo Petro se mostró indignado porque su Gobierno no ha asumido el acueducto de Quibdó. "Eso no puede ser, la verdad, estoy desconociéndome", dijo en medio de un acto público.

También se cuestionó “¿Qué vamos a esperar? ¿Cómo vamos a esperar hasta que nos vayamos? Y cuando nos vayamos, ¡ay qué pena! Es que no pudimos. Eso no puede ser. La verdad, estoy desconociéndome” .

“Ahora nos quieren echar otra vez, lo advierto, el fiscal en su desespero, porque algo ocultan, que no quieren cumplir la Constitución, algo ocultan, va a intentar coger presos e iniciar procesos a varios de ustedes (ministros), porque me está investigando es a mí” dijo el presidente.

“... y a mí me importa un comino que me investiguen, lo que pasa es que la Constitución dice que él no tiene la competencia para investigarme, entonces lo hace por los lados y se burla de la Constitución y está ejerciendo una sedición, porque algunos periodistas han descubierto que en la Fiscalía hay roscas en el más alto nivel que están protegiendo la mafia en Colombia y no los investigan”, concluyó el presidente.