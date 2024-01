Atención | Corte Suprema aplazó elección de la nueva fiscal general; no hubo decisión

“La serie de amenazas e improperios que he recibido, así como el señalamiento que se me ha hecho de ser un misógino, un machista y un reyezuelo, son consecuencia de mi condición de magistrado de la Corte y de mi forma de pensar, lo cual fue atizado desde sus inicios por el trino del presidente cuando me satanizó por haber ejercido un derecho legítimo contra un acto suyo como fue el de la conformación de la terna para fiscal, a pesar de que nuestra Constitución garantiza la libertad de opinión y de expresión”, enfatizó Botero en diálogo con SEMANA.