La Corte en la mira: hostigamientos, presiones, seguimientos y un robo encendieron las alarmas, en medio de la elección de fiscal general

Tan pronto el presidente Gustavo Petro presentó la primera terna para elegir el reemplazo de Francisco Barbosa como fiscal general, en agosto del año pasado, el ambiente en la Corte Suprema de Justicia se tornó tenso. Algunos magistrados empezaron a sentir que podrían estar siendo víctimas de seguimientos e interceptaciones. La preocupación ha ido creciendo cada vez más. De hecho, al Gobierno Petro le llegó el mensaje a través de Carlos Ramón González, director del Dapre. La Corte le dijo en privado al funcionario: “Dígale al presidente que no queremos seguimientos ni chuzadas”.

Un magistrado que pidió no ser identificado le dijo a SEMANA: “El país sabe todas las reservas y las prevenciones que hay sobre el manejo que las agencias del Estado le están dando a la inteligencia”. Aunque los togados han sido prudentes, un hecho los tiene alterados. Se trata de lo que le viene sucediendo al magistrado Gerardo Botero, vicepresidente de la Sala Laboral del alto tribunal, quien presentó una tutela alegando que en la terna suministrada por Petro para elegir fiscal, e integrada solo por mujeres, debía haber un hombre.

“Me deja muy intranquilo el tema, pues no debo descartar que lo que me ha pasado en los últimos meses, desde que radique la acción de tutela, pueda ser un mecanismo o una estrategia para intimidarme y obligarme a cambiar las posiciones que con independencia y autonomía he asumido”, aseguró Botero a SEMANA.