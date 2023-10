Presidente Petro arremetió contra el gobernador del Meta; lo acusó de frente de “mentir” y “engañar” al elector, ¿por qué?

La fuerte postura de Petro se dio por una declaración del gobernador: “Garantía del proceso electoral. ¿Qué está pasando hoy? ¿Cuál es mi preocupación? Que el señor Registrador me dice, Gobernador, la Fuerza Pública me dice que no me puede prestar ninguna aeronave porque no tienen plata y están en mantenimiento o están dañados”.