Presidente Petro defendió designación de Mancuso como gestor de paz: “Que se dedique a indemnizar víctimas e identificar haciendas”

“Ese señor Mancuso, que acaba de venir, decidió regresar a Colombia, que está en libertad o a punto de estar en libertad por decisión de los jueces, al cual independientemente del dolor que se produjo en el pasado, porque yo creo que una forma de poder pensar el futuro y la construcción de este país tan hermoso, es que el dolor del pasado, los rencores del pasado no nos inunden ahora, porque nunca saldríamos del problema. Le he pedido que sea gestor de paz ”, sostuvo Petro.

Presidente Gustavo Petro defendió designación que hizo de Salvatore Mancuso como gestor de paz: "Que se dedique a indemnizar a tanta víctima de la violencia, ayude a construir ahora ya no los fusiles que van a disparar sobre la gente, sino la paz".

Y detalló sobre lo que espera de Mancuso como gestor de paz: “Actúe en función de la paz, que independientemente, y la justicia tiene que ver con esos asuntos de lo que sucedió en el pasado y que sucedió en esta región, ahora él dedique como indemnización a tanta víctima de la violencia y al país mismo, a la historia nacional, ayude a construir ahora ya no las trincheras, ya no los fusiles que van a disparar sobre la gente, ya no la masacre que cundió por toda esta región, incluido mi departamento y más allá, sino la paz”.