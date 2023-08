¿Quiénes son los grandes empresarios españoles que el presidente Petro señala de querer tumbarlo? Crece el misterio

En la Casa de Nariño, esas acusaciones de un golpe al poder se han vuelto costumbre, pero nunca habían estado encaminadas a alguien en particular. De hecho, esta semana, el presidente volvió a mencionar esa posibilidad y dijo que la marcha por el alza de la gasolina era un hecho que buscaba ambientarlo. En su sonado discurso del balcón ya había mencionado cuál era, según él, el objetivo.

“Una vez tumben las reformas, piensan destruir al presidente en la Comisión de Acusaciones para hacer lo mismo que se hizo en el Perú, es decir, llevar al presidente a la cárcel y cambiar el Gobierno por un nuevo presidente no elegido por el pueblo. Se llama eso un golpe blando, es un golpe de Estado, es un golpe contra la voluntad popular”, dijo. Y había agregado que si eso sucedía “el pueblo defendería la democracia”.

“Si este panorama es por el que vamos a ir, hay una oportunidad de ustedes y una oportunidad de nosotros, no podemos tratarnos como antes, porque no es una subordinación, aquí es una sociedad, somos socios”, les dijo en el encuentro empresarial Colombia - España celebrado en la sede de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales. En esa ocasión, habló de la necesidad de mayores lazos en materia de turismo y energías limpias.

En Colombia hay aproximadamente 800 empresas españolas, según reportó la Andi a propósito de la gira del primer mandatario. ¿Quiénes son los que apoyan el llamado golpe blando al presidente? ¿Por qué el Gobierno no los señala con nombre propio? Crece el misterio y la expectativa.

El discurso de Petro en El Salado

“ Hay quienes sueñan por ahí con tumbar el Gobierno, recogen platicas de unos grandes empresarios españoles, se van a España a ver cómo se tumba el Gobierno , no se les ocurra hacer eso, porque estarían iniciando una nueva era de violencia; como les voy a decir, no sean brutos, que ya en la historia de Colombia eso se ha hecho” , alertó el presidente Gustavo Petro desde El Salado, en medio de una agenda regional que adelanta la Casa de Nariño.

Y agregó: “Se ha repetido y se sabe qué pasa, el campesinado sabe qué tiene que hacer, la juventud popular sabe qué tiene que hacer, el pueblo trabajador sabe qué tiene que hacer, así yo no siga en esta existencia, ese no es el camino de brutalidad que necesita Colombia”.

En ese mismo escenario, el presidente Petro abordó uno de los temas más espinosos de su administración: la supuesta iniciativa de expropiación exprés para el acceso a las tierras, señalando que, aunque la Constitución lo permite, esa no es su intención.

“Aquí pareciera que fuera un delito pronunciar siquiera la frase que en todo el mundo se repite: la tierra tiene una función social, el Estado debe hacerla cumplir; si la tierra no la cumple porque el tenedor no quiere cultivarla, entonces se le ayuda, se le compra la tierra, o, incluso, dice nuestra constitución, se le expropia, pero nosotros no queremos hacer eso”, dijo.