Rodolfo Hernández y Marelen Castillo, ¿qué viene para la Liga de Gobernantes Anticorrupción?

En la Liga de Gobernantes Anticorrupción, el partido político del ingeniero Rodolfo Hernández, cayó bien la decisión del Consejo Nacional Electoral de descongelar la personería jurídica de la colectividad tras la investigación que adelantó el tribunal electoral porque la excandidata Marelen Castillo alegó, entre otras, que no la habían tenido en cuenta en la asamblea fundacional de la casa política.

El CNE determinó parcialmente volverle a dar vida al partido político, permitir que participe en las elecciones de octubre próximo y que reciba los dineros de reposición de votos de la pasada campaña presidencial. Sin embargo, con una condición: que convoque a una asamblea en menos de 3 meses y que la representante a la Cámara Castillo sea tenida en cuenta.

Rodolfo Hernández y Marelen Castillo, de aliados a enfrentados. - Foto: SEMANA

El ingeniero Hernández no se ha pronunciado, pero fuentes cercanas al millonario constructor le dijeron a SEMANA que hay buen ambiente para congregar a la académica en el partido. De hecho, aunque no han sido notificados de la decisión, ya están hablando en cómo convocar a la asamblea de socios fundacionales. Al fin y al cabo, en varias oportunidades el excandidato presidencial buscó encontrarse con Castillo y llegar a un punto de entendimiento, pero no fue posible.

Aunque el Consejo Nacional Electoral le abrió la puerta a la académica para hacer parte de la Liga de Gobernantes, esta decisión no es la última palabra y, por ahora, las partes deberán esperar esta semana el fallo del Tribunal Superior de Bogotá porque Marelen Castillo instauró una tutela contra el CNE argumentando que dicho tribunal no decidía su suerte política.

La representante Marelen Castillo cada día agudiza más su discurso frente a Gustavo Petro. - Foto: SEMANA

En otras palabras, aunque el Consejo Nacional Electoral decidió devolver la personería jurídica a Rodolfo Hernández con el condicionamiento de incluir a Marelen Castillo, será el Tribunal de Bogotá quien falle y diga en qué terminará ese novelón.

De hecho, hay quienes piensan que, eventualmente, el magistrado que lleva el caso puede considerar que el partido político quede exclusivamente en manos de la académica porque una de las condiciones por las que le otorgaron la personería jurídica a la colectividad era porque Rodolfo Hernández era senador de oposición y hoy ya no está en el Congreso y busca aspirar a una dignidad en las elecciones de octubre próximo. Entre tanto, Castillo sigue de representante a la Cámara, cada vez más crítica del gobierno de Gustavo Petro.

Otros analistas consideran que el Tribunal se mantendrá en la decisión del CNE de este viernes 24 de febrero. Al fin y al cabo, Castillo argumentó que el tribunal electoral no tomaba ninguna decisión frente a su pretensión.

Aunque la Liga de Gobernantes hoy está viva jurídicamente, cualquier cosa puede ocurrir la entrante semana. De hecho, por eso, los acercamientos entre las partes no se darán en los siguientes días.

Rodolfo Hernández, German Calle y Marelen Castillo. - Foto: Cortesía

Más allá de quedarse con el partido- como algunos críticos han sugerido-, Marelen Castillo ha sido enfática en que quiere que le definan cuál es su situación jurídica actualmente porque ella es congresista de oposición, pero no pertenece a una colectividad ya que en la Liga de Gobernantes Anticorrupción no la tuvieron en cuenta ni le permitirán, al menos, hasta antes de la decisión del CNE, interferir en la entrega de avales regionales.

En ese orden de ideas, la novela parece tener un final cerca. Sin embargo, dependerá del Tribunal Superior de Bogotá que esta pelea quede resuelta o termine en otros estrados judiciales.

De esa decisión también dependerá que Rodolfo Hernández anticipe su aspiración a la Gobernación de Santander o la Alcaldía de Bogotá, tal como se ha venido especulando en las últimas semanas.