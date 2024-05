Senador propone intervención del Vaticano en diálogos con las disidencias para desescalar el conflicto en el país

“Desde el principio he advertido la necesidad de la paz como una opción deseable para el desarrollo de nuestra Nación. También he señalado la importancia de materializar gestos que reflejen una auténtica intención de paz, reglas claras y compromisos verificables, que incluyan acciones efectivas que conduzcan a liberar a la población civil de los horrores de la guerra. Esto no puede normalizarse”, indicó a SEMANA.