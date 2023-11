Urgente: Petro les dice a las Farc de ‘Mordisco’ que “el cese al fuego solo es posible si avanza la negociación”. Criminales quieren tregua sin estar en la mesa

“El EMC (Estado Mayor Central) ha resuelto no asistir a la mesa de negociación sin romper la tregua. Eso no es posible. El cese al fuego solo es posible si avanza la negociación en sustitución de la economía ilícita y el fin de hostilidades a la población civil”, puntualizó el primer mandatario en su cuenta de X, antes Twitter.

“La Carlos Patiño instrumentalizó la gente, se nos vino en asonada, y nos sacaron secuestrados a unos, y a otros tocó sacarlos para que no los secuestraran; a ellos, yo me quede ahí evacuándolos porque o si no los secuestraban”, dijo el oficial.