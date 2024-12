Vanessa no le vio el rostro a su verdugo, sólo le analizó la ropa. “Nos preguntaron si alguien más venía con nosotros. Yo decidí decir que atrás había visto a un grupo de norteamericanos y más gente para que nos dejaran ir. Pero eso no pasó. Empezaron a hacer tiempo para ver si alguien llegaba”.

Las senderistas avanzaron unos 10 minutos por un camino rocoso y estrecho hasta que fueron sorprendidas por tres hombres. “Uno de ellos tenía retenido en el piso a un ciudadano chino. A mis amigas que iban adelante las increpó un hombre con cuchillo, y a mí, que iba de últimas, un hombre me puso un revólver en la cabeza y me ordenó arrodillarme. Yo nunca había visto una pistola. Nos tomaron a los cuatro como rehenes prácticamente”.

La reapertura de los senderos en los cerros orientales ya arrojó los primeros robos. Foto: EAAB.

Según Vanessa, Rey fue el que los persiguió, alertó a la Policía con gritos y le tiró piedras a los ladrones. “Así empezó la persecución de los tipos, quienes iban con nuestras pertenencias y las de ellos. Los ladrones se vieron acorralados y se tiraron por el barranco, entonces los policías empezaron a disparar”.

Reconocimiento

Dos de los ladrones fueron capturados, con edades entre los 30 y 32 años. “Nos dijeron que debíamos reconocerlos para hacer el proceso de denuncia. Nos reunieron a todas las víctimas en la entrada del sendero en la calle 71 por la Avenida Circunvalar. Los dos hombres estaban en un camión de la Policía”.

Vanessa vio a sus verdugos a los ojos. “Sentí un profundo sentimiento de desilusión, miedo, desesperanza y vulnerabilidad al no comprender por qué pasa esto en el país. Después de darme la pela defendiendo en dos oportunidades a las personas que han estado privadas de la libertad, no pude más que llorar. Lo material se recupera, pero sentir que por lo que trabajas y en lo que crees pierde sentido cuando ves que tu vida está en riesgo”.

La trabajadora social informó que no le vio el rostro a ninguno de los ladrones durante el robo. “Mis otras amigas, el ciudadano chino y la pareja si tuvieron contacto visual. Uno de ellos no tenía tapabocas, que fue el que no lograron capturar. Yo reconocí al que me puso el revólver por la ropa”.