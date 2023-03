“Aquí se está diciendo que vamos a destruir el sistema y eso no es cierto”: ministra Corcho en foro de la Andi

En un foro que se llevó a cabo en la Andi, la ministra de Salud, Carolina Corcho, hizo referencia al proyecto de ley de la reforma a la salud que ya fue radicado en el Congreso. La cita estaba programada inicialmente para llevarse a cabo el pasado viernes 10 de marzo, pero se había pospuesto.

En la conversación también participaron el presidente de la Anei Bruce Mac Master y la vicepresidenta de Salud de esa misma entidad, Ana María Vesga.

Mac Master señaló que estos foros no solo se limitarán a generar un ambiente de debate democrático con foros del sector salud, sino que esperan que haya espacios de diálogo con otros ministros del Gobierno nacional.

Además, señaló que varias encuestas muestran que la opinión de la mayoría de los colombianos respalda el sistema de salud actual. DIjo que los resultados de una encuesta que hizo la Andi junto a la firma Invamer representaba en gran medida las percepciones de las personas que viven en zonas rurales dispersas.

La funcionaria advirtió, sin embargo, que las encuestas también muestran que las personas no diferencian entre actores del sistema de salud como las EPS y las IPS.

Indicó que desde su perspectiva las EPS tienen “demasiadas funciones”. Y señaló que ese diseño institucional puede causar múltiples “perversidades”.

Aseguró que en caso de que los pacientes tengan dificultades para acceder a los servicios de salud, podrán interponer una tutela, que será revisada por los jueces y les darán órdenes a las clínicas, los hospitales o los centros de atención primaria.

La ministra Corcho ha señalado que hay centros de atención primaria que ya existen, pero necesitan mejorarse. - Foto: Ministerio de Salud

También advirtió que el hecho de que haya al menos cinco propuestas para reformar la salud en el Congreso de la República muestra que varios sectores políticos reconocen que el sistema de salud necesita transformaciones profundas. “Hay un consenso en el país”, dijo Corcho sobre la necesidad de reformar el modelo de salud.

Indicó que hay otro punto en el que coinciden varios sectores: la inequidad en el acceso de salud. “No es el país de las prepagadas, no es el país de los servicios complementarios. La mayoría de nuestro país no tiene los ingresos para eso”, indicó la funcionaria. Y señaló que expertos internacionales consultados por el Ministerio de Salud han señalado que el sistema de salud invierte demasiado y no tiene resultados suficientemente robustos.

“El propio sistema de salud debería tener mecanismos que puedan resolver los problemas en 72 horas”, puntualizó la jefa de la cartera ministerial de salud.

Bruce Mac Master sostuvo que en la actualidad los pacientes tienen la posibilidad de elegir libremente las EPS y hay temor de que esa posibilidad se pierda si la reforma a la salud resulta aprobada.

La ministra Corcho contestó que se trata de afirmaciones que se hacen como si en el sistema de salud actual hubiera total libertad para escoger EPS, pero la realidad muestra que hay zonas del país donde solo una entidad de esa naturaleza presta sus servicios.

La libertad de elección en salud estaría limitada a la mediana y la alta complejidad. - Foto: Getty Images

“Ese argumento, ministra, conduce a que yo no creo que hoy en día haya libre elección, por lo tanto, en el futuro tampoco debe haber libre elección”, repostó Mac Master.

La ministra, sin embargo, dijo que sí habría mayor libertad de escogencia en los pacientes, aunque estaría supeditada a la disponibilidad de los servicios de salud.

“En el nuevo sistema la libre elección estará en la mediana y la alta complejidad”, subrayó la ministra. Indicó que en distintas mediciones estadísticas que se han hecho, los pacientes prefieren ser atendidos cerca de su casa.

De otro lado, la ministra Corcho señaló que buscarán que los recursos de la salud se reorganicen y, en esa medida, se garantice la cobertura universal en salud de todos los colombianos.

“Cuando uno dice el Gobierno del cambio, yo digo que hay que hacer cambios, pero hay que hacer cambios prudentes, seguros, incluso algunos pueden ser grandes, pero no que destruyan lo que hems construido en el tiempo (...) Es en alguna forma la sensación que algunos colombianos tenemos “, dijo Mac Master.

“Esa es una sensación inducida”, respondió la ministra. “Aquí se está diciendo que nosotros vamos a destruir el sistema, eso no es cierto”, añadió. Sostuvo que el sistema de salud que se había planteado en los 9′en Colombia tenía una inversión del 3,5 % del PIB, mientras que el actual tiene el 7 %.

La reforma empieza a avanzar en el Congreso

Para garantizar el éxito de la reforma a la salud en su paso por el Congreso, el Gobierno nacional ha tenido que abrirse al diálogo con los partidos políticos que componen su bancada, entre los cuales están el Partido de la U, el Partido Liberal y el Partido Conservador.

De hecho, los líderes de esas tres colectividades, Dilian Francisca Toro (La U), César Gaviria (por los liberales) y Efraín Cepeda (por los Conservadores) se reunieron con el presidente Gustavo Petro para referirse a los reparos que tenían sobre el proyecto de ley original.

Más tarde, presentaron una nueva versión de articulado, que conservaba la figura de las EPS, que pasarán a denominarse Entidades Gestoras de Salud y Vida. Así mismo, se conoció que plantean poner restricciones a la práctica de integración vertical, que implica que las EPS contratan con instituciones prestadoras de salud (IPS) que son de su propiedad.

La Comisión Séptima de la Cámara de Representantes ya está discutiendo los detalles de la reforma a la salud. - Foto: ULT Representante Agmeth Escaf

No obstante, mantiene una de las principales propuestas de la reforma a la salud del Gobierno, que apunta a que la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) haga un giro directo a los hospitales y clínicas. En otras palabras los recursos públicos del sector salud ya no pasarían por manos de las EPS.

Se espera que esta y otras propuestas sean revisadas en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, donde se está discutiendo la reforma a la salud.