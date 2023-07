Atención: MinSalud advierte que hay brotes de dengue en casi todo el país y anuncia medidas

Entre otras medidas, el Ministerio de Salud les indicó a las EPS que no pueden imponerles barreras de atención a los pacientes una vez se identifica que podrían tener dengue. A su vez, desde la Superintendencia de Salud les señalaron a las EPS y las IPS que tienen la responsabilidad de garantizar el acceso a salud a los pacientes.

Si bien el ministro Jaramillo dijo que el dengue afecta con más fuerza a los pacientes infantiles y a los adultos mayores, señaló que la tasa de mortalidad en Colombia no es alta en comparación con otros países de la región. “De las 29 muertes confirmadas, la mayoría de esas personas son menores de 17 años”, sostuvo Jaramillo. De hecho, se conoció que de cada tres personas contagiadas, dos tienen menos de 19 años.

En la actualidad, Caldas y Bogotá son las únicas entidades territoriales que no se encuentran en situación de brote o alerta por dengue. Mientras que en Caldas los casos de personas contagiadas se encuentran dentro de los niveles esperados, en Bogotá no hay riesgo de contagios debido a que los mosquitos no circulan en zonas de más de 2.200 metros sobre el nivel del mar.