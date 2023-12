Colombia busca estrategias ante el preocupante incremento de casos de dengue

El evento no solo se limitó a exponer la magnitud del problema; más bien, tuvo como objetivo central estimular una discusión reflexiva entre los actores clave sobre la imperiosa necesidad de actualizar las políticas de inmunoprevención del dengue en Colombia. La ciudad de Cartagena, una región asediada por esta enfermedad, sirvió como el escenario perfecto para este foro crucial.

En el centro de la atención estaba el Dr. Germán Camacho, presidente de la ACIN, quien enfatizó que el dengue es, de hecho, una enfermedad inmunoprevenible. Subrayó la importancia de un manejo integral de esta enfermedad . “Es fundamental dejar de pensar en el dengue como una enfermedad olvidada. Hay que estar atentos a los signos tempranos de dengue en los primeros niveles de atención, de tal forma que los síntomas no empeoren y sean tratables. Además, es necesario pensar en las prioridades en los planes de vacunación que necesita Colombia, pensar si se busca vacunación global, focalizada en ciertos grupos, ciertas regiones; todo eso es importante”, expresó.