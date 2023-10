¿Cómo trabajar la salud mental en Colombia? Expertos responden

Desde la fundación Necesito alguien que me escuche, “insistimos en que el tema no puede ser visto ni tratado como un tabú, es parte fundamental de la salud integral de los seres humanos y requiere de un tratamiento formal y multidisciplinario de atención y acompañamiento, no solo individual, sino familiar, en muchos de los casos”.

Entre tanto, el reconocido conferencista Yokoi Kenji afirmó en SEMANA que es importante ir al psicólogo. Las personas deben tratar su salud mental, aunque aún haya tabú al respecto: “Socialmente, yo entiendo que la gente piense todavía que ir al psicólogo es ‘el loquero’, ‘qué miedo ir por allá’, ‘un ser humano qué me va a ayudar a mí’; porque las personas quieren es un héroe con poderes especiales (por ejemplo, si es un líder espiritual o alguien que me diga qué tengo) y que es superior a mí para que me pueda guiar y no otro ser humano”.