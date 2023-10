“Las personas quieren un héroe con poderes especiales”: Yokoi Kenji habla de la salud mental

Yokoi explica que las personas deben tratar su salud mental, aunque aún haya tabú al respecto: “Socialmente, yo entiendo que la gente piense todavía que ir al psicólogo es ‘el loquero’, ‘qué miedo ir por allá’, ‘un ser humano qué me va a ayudar a mí’; porque las personas quieren es un héroe con poderes especiales (por ejemplo si es un líder espiritual o alguien que me diga qué tengo) y que es superior a mí para que me pueda guiar y no otro ser humano”.

Las patologías y conductas

Yokoi cita un ejemplo, si a alguien le molesta que le toquen el brazo: “Hay que identificar las falencias. No es exactamente su culpa que esa persona tenga ahí un dolor específico, la culpa está en no entender que lo está asociando y que pueda decir ‘cuidado, porque ese brazo está herido desde mi infancia, por eso lo tomo personal, lo asocio y pienso que me está agrediendo como me agredieron en mi infancia’, pero no es así. O ‘el hecho de que no me responda a tiempo a mí una pregunta rápido, me va a generar sensación de abandono’. Y esto luego desencadena la agresión”.