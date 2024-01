Demora en entrega de medicamentos tiene “en grave riesgo” a pacientes con enfermedades huérfanas

Casos dramáticos

“Lo que me pasó a mí le puede pasar en cualquier momento a otro de los pacientes con estas enfermedades huérfanas, que como yo, hemos visto interrumpidos nuestros tratamientos por la falta de oportunidad en la entrega de los medicamentos. Estamos en grave riesgo y el Gobierno y las autoridades pertinentes no pueden seguir ignorando nuestra situación” dijo Gloria María Cely.

Añadió que solo Fundaper reporta 18 pacientes con estas dificultades. “Ellos y sus familias están sumidos en la incertidumbre de no saber cuándo van a recibir su medicamento, lo que les causa ansiedad, angustia y estrés que em peora su estado de salud y en en el caso particular de Cely, contribuyó a que sufriera un ACV”, indica la fundación.

Otra de las pacientes que denuncia afectaciones es Yolima Mateus Sánchez, diagnosticada con Hemoglobinuria Paroxística Nocturna (HPN) en 2020. Desde septiembre pasado, cuenta, la EPS Famisanar no le cumple con la entrega de medicamentos. “Me dan una dosis de vez en cuando (...) A mí me tienen que aplicar el medicamento cada 14 días. Y la falta del mismo me ha llevado a estar hospitalizada tres veces. Duro más de cinco días en el hospital, que gestiona el medicamento pero no se logra”.