¿Por qué hay escasez de medicamentos en Colombia? Demoras en trámites en el Invima, el precio del dólar y compras tardías desataron la crisis

“El tema de medicamentos es muy grave porque la escasez se da porque el Gobierno no ha querido reunir el comité de compras y actualizar los precios. Seguimos ofertando los medicamentos a valores de 2022 y eso hace que no nos los vendan. En el mundo los están vendiendo a quien esté dispuesto a pagar más, pero lo segundo y tal vez lo más dramático, es el proceso de quiebra del sistema de salud en el que viene trabajando el Gobierno desde hace rato”, denuncia la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, una de las citantes al debate.

¿Con poco abastecimiento?

Pacientes esperan medicinas

Natalia Ortega Quintero es una esteticista caleña, transgénero y paciente de VIH, quien desde hace cuatro años toma dolutegravir, un antirretroviral que debe entregarle la EPS Sura, pero del que hace tres meses no ha conseguido abastecimiento porque en su centro médico le responden que no lo tienen disponible.

Ella cuenta que cuando “usted como paciente de VIH demora el tratamiento, este seguirá dañando el sistema inmunitario, que es lo que más afecta la enfermedad. Por eso, hasta una gripa puede resultar mortal para uno. Lo que me dice el médico, que cada mes me hace la fórmula, es que demorar el tratamiento me pondrá en mayor riesgo de transmitir el VIH a mis parejas. Lo peor: enfermarme y contraer sida. Esto no se lo deseo a nadie, es como rogar para que no te dejen morir”.